Токаеву доложили об итогах мероприятий, посвященных 25-летию Конституции РК

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - Председатель Конституционного совета Кайрата Мами проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об итогах мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя Конституционного совета, несмотря на пандемию коронавируса Национальный план мероприятий по организации и проведению юбилея основного закона, в целом исполнен, сообщает Акорда.

Президенту была представлена информация о поступивших по результатам проведенных мероприятий предложениях, направленных на всемерную реализацию потенциала Основного закона и укрепление режима конституционной законности в стране. Часть из них связанна с дальнейшим совершенствованием правовых основ Конституционного совета и усилением гарантий защиты конституционных прав граждан.

Токаев заявил, что Конституция является основой казахстанской государственности и стратегии развития страны. В рамках предстоящего года 30-летия независимости государственные органы и граждане должны глубоко вникнуть в суть конституционных положений и руководствоваться ими.

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