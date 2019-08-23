Токаеву предложили провести в стране Год культуры

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял художественного руководителя казахского драмтеатра имени К. Куанышбаева Талгата Теменова, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития театрального искусства в стране, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ходе строительства в столице нового здания Казахского государственного академического музыкального театра драмы.

Талгат Теменов предложил в перспективе объявить в стране Год культуры, а также высказал ряд идей по улучшению социального положения молодых актеров и обеспечению их жильем.

Президент отметил большое значение искусства в духовном обогащении народа и заявил, что государство продолжит оказывать поддержку культуре, в том числе театру и кино.

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