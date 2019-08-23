Токаеву предложили провести в стране Год культуры

В ходе встречи обсуждались вопросы развития театрального искусства в стране, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ходе строительства в столице нового здания Казахского государственного академического музыкального театра драмы.
Талгат Теменов предложил в перспективе объявить в стране Год культуры, а также высказал ряд идей по улучшению социального положения молодых актеров и обеспечению их жильем.
Президент отметил большое значение искусства в духовном обогащении народа и заявил, что государство продолжит оказывать поддержку культуре, в том числе театру и кино.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства