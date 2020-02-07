Токаеву рассказали о подготовке к первому республиканскому форуму социальных предпринимателей

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями социального предпринимательства - руководителем социальной мастерской Green TAL, вице-президентом общественного фонда Best for Kids Эмином Аскеровым, директором ТОО "Дастархан" Еленой Мащинской и директором "Центра самостоятельного проживания "Камкор отау", координатором социального проекта "Тренинг кафе" Бакытжаном Худияровым, передает Kazakhstan Today.

Предприниматели рассказали президенту о состоянии социального предпринимательства в стране и перспективах его дальнейшего развития. Наряду с этим они поделились насущными проблемами в данной сфере, особо выделив нехватку помещений и точек сбыта", - сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, участники встречи высоко оценили меры поддержки со стороны государства и сообщили о планах по проведению первого республиканского форума социальных предпринимателей осенью текущего года.

Токаев выразил благодарность предпринимателям за успешную реализацию полезных для общества проектов, а также одобрил идею проведения форума. Президент заявил, что государство продолжит работу по поддержке социального бизнеса в масштабе всей республики.

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