Токаеву рассказали о подготовке к первому республиканскому форуму социальных предпринимателей

Предприниматели рассказали президенту о состоянии социального предпринимательства в стране и перспективах его дальнейшего развития. Наряду с этим они поделились насущными проблемами в данной сфере, особо выделив нехватку помещений и точек сбыта", - сообщила пресс-служба Акорды.
По информации пресс-службы, участники встречи высоко оценили меры поддержки со стороны государства и сообщили о планах по проведению первого республиканского форума социальных предпринимателей осенью текущего года.
Токаев выразил благодарность предпринимателям за успешную реализацию полезных для общества проектов, а также одобрил идею проведения форума. Президент заявил, что государство продолжит работу по поддержке социального бизнеса в масштабе всей республики.
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