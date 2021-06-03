Токаеву рассказали о темпах освоения Кашагана и расширения Тенгизского месторождения

НУР-СУЛТАН. 2 июня - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента корпорации Exxon Mobil Нила Чапмана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Exxon Mobil с Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, внедрение "зеленых" технологий, а также ситуация на мировом энергетическом рынке.

Нил Чапман доложил главе государства о темпах освоения Кашагана и расширения Тенгизского месторождения. Президент высоко оценил вклад корпорации в развитие экономики Казахстана за 28 лет партнерства.

Нил Чапман отметил важность сотрудничества с Казахстаном для Exxon Mobil, и подчеркнул приверженность дальнейшему укреплению взаимной кооперации. Американский бизнесмен поделился своим видением дальнейшего развития мирового рынка нефти, а также рассказал об актуальных тенденциях в этой сфере.

Встречу с Нилом Чапманом провел также премьер-министр РК Аскар Мамин. Стороны обсудили вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья - Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением ТШО, развития Северо-Каспийского проекта и модернизации нефтепровода "Каспийского Трубопроводного Консорциума".

Особое внимание уделено перспективам дальнейшей разработки месторождения Кашаган. В 2020 году здесь было добыто 15,1 млн тонн нефти, что на 7,1% больше показателя 2019 года. В 2021 году планируется добыть 15,15 млн тонн нефти", - сообщает пресс-служба главы правительства.

Кроме того, были обсуждены перспективы развития совместных проектов в сфере нефтегазохимии - производства полиэтилена и другой продукции высокого передела.

Премьер-министр поручил создать рабочую группу для изучения опыта "Exxon Mobil" при реализации проектов нефтегазохимических производств в Казахстане. Он отметил важность локализации производства оригинального оборудования "Exxon Mobil" на территории РК, повышения доли казахстанского содержания в закупках компании, применения современных экологически чистых технологий, соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, а также реализации социальных проектов в Казахстане.

Exxon Mobil" - один из крупнейших инвесторов РК. С 1993 года компания инвестировала в экономику Казахстана свыше $26 млрд.

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