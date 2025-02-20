Торговый оборот Западно-Казахстанской области с Россией составил $681,6 млн

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и вице-губернатор Оренбургской области обсудили развитие сотрудничества между двумя регионами, - Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и вице-губернатор Оренбургской области обсудили развитие сотрудничества между двумя регионами, сообщает акимат Западно-Казахстанской области.





На встрече Нариман Турегалиев рассказал об инвестиционном потенциале Западно-Казахстанской области, отметив, что для комфортного осуществления деятельности компаний в законодательстве предусмотрен ряд преференций и льгот.





Аким ЗКО также подчеркнул значимость устойчивого сотрудничества между двумя регионами, отметив позитивную динамику в экономических связях.





По его словам, внешний торговый оборот Западно-Казахстанской области с Российской Федерацией составил 681,6 миллиона долларов.





Особую роль в этом взаимодействии играет Оренбургская область, с которой за указанный период товарооборот достиг 12,1 миллиона долларов. ЗКО экспортирует газ, отходы и лом черных металлов, ячмень. В свою очередь из Оренбургской области поступает зерновая и молочная продукция, изделия из бетона и металла, а также другие товары, востребованные на местном рынке", - подчеркивается в информации.





Глава ЗКО призвал российских бизнесменов к активному взаимодействию. Он также пригласил представителей Оренбургской области принять участие в XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Форум станет площадкой для обсуждения новых совместных инициатив и укрепления партнерских отношений.





У нас созданы благоприятные условия для развития совместных проектов, и мы готовы оказывать всю необходимую поддержку", - добавил глава региона.





Помимо торгово-экономических вопросов, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, сельского хозяйства и других отраслях.





В завершение встречи стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве.