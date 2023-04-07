Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК

Он занимал пост вице-министра энергетики РК с апреля 2019 года

Фото: primeminister.kz

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Асет Магауов, занимавший с апреля 2019 года пост вице-министра энергетики РК, освобожден от должности.





Постановлением правительства Республики Казахстан Магауов Асет Маратович освобожден от должности вице-министра энергетики РК", - говорится в сообщении правительства.





А. Магауов родился 28 ноября 1972 года в поселке Кульсары Атырауской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, проходил стажировку в Международном валютном фонде и Азиатском банке развития.





Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в АО "Тенгизмунайгаз", ЗАО "ННК "Казахойл", АО "НК "Транспорт нефти и газа", АО "НК "КазМунайГаз", ТОО "Тенгизшевройл", АО "Мангистаумунайгаз".





2008-2010 годы - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК;





2010-2011 годы - вице-министр нефти и газа РК;





2016-2017 годы - вице-министр энергетики РК;





С декабря 2017 года занимал должность генерального директора ассоциации KAZENERGY;





С апреля 2019 года - вице-министр энергетики РК.



