Москва. 11 марта. Kazakhstan Today - Товарооборот между Казахстаном и Россией за прошлый год вырос на 19,7%. Об этом рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в Москве, передает Kazakhstan Today.

Владимир Путин отметил вклад Первого Президента Казахстана в развитие интеграционных процессов и укрепление стратегического партнёрства между двумя странами.

У нас продолжается политический диалог. Мы регулярно встречаемся с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Ритмично работают правительства наших стран. Товарооборот в прошлом году вырос на 19,7%, достигнув отметки почти в 20 млрд долларов. Это хорошие показатели", - сказал президент России.

В свою очередь, Елбасы подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах деятельности. Взаимоотношения двух стран развиваются в полном соответствии с духом и принципами добрососедства и союзничества.

Во время беседы стороны обсудили вопросы партнерства в рамках ЕАЭС.

Считаю, что интеграционное объединение работает и имеет большую перспективу. В качестве почетного председателя я буду способствовать его дальнейшему развитию", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Назарбаев и Путин уделили особое внимание вопросам сотрудничества в научно-образовательной сфере.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и обменялись мнениями по ситуации, сложившейся на мировом рынке углеводородов, сообщили в Акорде.

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