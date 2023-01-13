Трансформация центров занятости: чем больше трудоустроенных, тем выше зарплата сотрудников  

По словам главы правительства, помимо обновления структуры центров занятости нужно перейти и на мотивационный формат оплаты труда "за результат"

Фото: primeminister.kz

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, на котором рассмотрены итоги деятельности ведомства за 2022 год и задачи на предстоящий период, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, на котором рассмотрены итоги деятельности ведомства за 2022 год и задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба главы правительства.





Глава МТСЗН Тамара Дуйсенова выступила с докладом об исполнении государством социальных обязательств, реализации программ по созданию новых рабочих мест и трудоустройству граждан, разрешении споров на предприятиях, внедрении "Цифровой карты семьи" и т.д.





primeminister.kz





В своем выступлении премьер-министр отметил, что правительство на постоянной основе ведет работу по укреплению социальной сферы: своевременно исполняются социальные обязательства по выплате пенсий и пособий, принимаются меры по увеличению доходов трудоспособного населения, малообеспеченные граждане охватываются адресной помощью и механизмами обеспечения занятости, планомерно внедряются новые цифровые инструменты и сервисы.





Для комплексного совершенствования законодательства в сфере соцзащиты разработан и внесен в мажилис проект Социального кодекса.





Это очень важный документ, который определяет основные социальные права казахстанцев и будет способствовать повышению качества жизни наших граждан", - сказал Алихан Смаилов.





primeminister.kz





Глава правительства подчеркнул, что Минтруда совместно с другими ведомствами нужно продолжить поэтапный перевод господдержки в проактивный формат посредством "Цифровой карты семьи". В этой связи он поручил обеспечить интеграцию информсистем всех госорганов с новой платформой и держать на постоянном контроле актуализацию сведений в базах данных.





Результаты анализа "Цифровой карты семьи" нам нужно использовать для оперативного реагирования на местах и повышения уровня социального благополучия граждан", - отметил Алихан Смаилов.





По его словам, глава государства обозначил конкретные задачи по повышению доходов и занятости населения, в особенности среди молодежи. В 2023 году необходимо трудоустроить не менее 100 тысяч человек из числа молодежи и предоставить молодым предпринимателям льготное кредитование под 2,5% годовых.





Средства выделены, правила приняты, нам нужно обеспечить качественное исполнение этих поручений. Конкретные индикаторы должны быть отражены в планах развития госорганов и региональных картах занятости. При этом упор нужно делать на создание постоянных рабочих мест", - сказал Алихан Смаилов.





primeminister.kz





Премьер-министр также поддержал пилотный проект по трансформации центров занятости. Однако, по его словам, помимо обновления структуры нужно перейти и на мотивационный формат оплаты труда "за результат": чем больше трудоустроенных граждан, тем выше заработная плата сотрудников службы занятости.





Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость уделить особое внимание защите прав казахстанцев, работающих за рубежом, совершенствованию процесса приема кандасов по принципу одного окна, внедрению системы профессиональной сертификации работников, а также социальной защите лиц с ограниченными возможностями и граждан, работающих во вредных условиях труда.





В мировой практике страхование от несчастных случаев, кроме компенсационных, включает также превентивные и реабилитационные функции. Обращает на себя внимание слабая работа финансовых институтов по вовлечению занятых в систему социального страхования и пенсионного обеспечения. Минтруда совместно с уполномоченными госорганами и финансовыми институтами необходимо выработать конкретные предложения", - подчеркнул премьер-министр.





На заседании, в котором приняли участие руководители министерств, акиматов, депутаты мажилиса и сената РК, представители отраслевых федераций и организаций, также обсуждены вопросы развития социального предпринимательства, оказания специальных соцуслуг, обеспечения промышленной безопасности, реализации региональных программ и другие.