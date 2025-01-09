Транспорт и логистика: 25 новых профессий появятся в Казахстане

Для представителей рабочих профессий разработают льготные программы ипотечного и арендного жилья

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появятся 25 новых профессий в сфере транспортно-логистического комплекса, сообщил на заседании правительства глава Минтранспорта Марат Карабаев.





В частности, при реализации новых проектов предусмотрено проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог по BIM технологии, предусматривающее использование цифрового аналога проекта и 3D-моделирование. В данном направлении потребуются соответствующие инженеры-проектировщики "умных дорог", прораб с навыком работы BIM, оператор строительных роботов и цифровой проектировщик. Для управления крупными транспортно-логистическими узлами необходимы конструктор и оператор цифровых логистических карт.





В гражданской авиации станет востребован внешний пилот дистанционно пилотируемых авиационных систем. В этой связи совместно с образовательными учреждениями будет проработано открытие данных специальностей", - рассказал министр.





На сегодня среди 9,7 млн занятого населения в транспортном секторе трудятся 772 тыс. человек. В основном, это работники железнодорожного и автомобильного транспорта, логистики и складирования.





Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать льготные программы ипотечного и арендного жилья для представителей рабочих профессий.





Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", - отметил Бектенов на заседании правительства.





Он также поручил обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению объявленного президентом Года рабочих профессий.





Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект. Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле", - подчеркнул премьер.



