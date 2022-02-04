Транспортная полиция расследует более 70 уголовных дел по массовым беспорядкам

Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Департаментом полиции на транспорте МВД РК и его территориальными подразделениями в период с 3 по 31 января текущего года по массовым беспорядкам зарегистрировано 72 уголовных дела, сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов на брифинге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, речь идет в основном о кражах и грабежах. По подозрению в совершении преступлений водворены в изолятор временного содержания 14 подозреваемых лиц. По состоянию на 31 января предварительная сумма заявленного ущерба на объектах транспорта составила 530 млн 792 тыс. тенге.

Всего, по данным докладчика, сотрудниками транспортной полиции у преступников изъято похищенное имущество на общую сумму 24,6 млн тенге, в том числе автомашины, сотовые телефоны, денежные средства и одежда.

В период протестных акций преступными элементами совершено 2 нападения на объекты государственного значения, это - Международный аэропорт города Алматы и Линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы. Кроме того, нападению подверглись торговые объекты, расположенные внутри здания аэропорта", - сообщил заместитель начальника ДП на транспорте.

Жоланов также отметил, что в настоящее время на территории обслуживания департамента полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные установление лиц, причастных к совершению преступных действий в период массовых беспорядков. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров осуществляется пешее патрулирование территорий аэропортов и вокзалов нарядами полиции, в круглосуточном режиме службу несут более 1000 сотрудников линейных подразделений.