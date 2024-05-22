Трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус - Токаев   

Фото: акимат Алматы

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Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства заявил, что трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства заявил, что трем ведущим музеям Казахстана будет присвоен национальный статус, сообщает пресс-служба Акорды.





Согласно современным требованиям, музей должен стать передовым институтом, способствующим модернизации общественного сознания. Молодое поколение должно глубоко познавать свою историю и традиции и извлекать уроки из прошлого. В целом в стране проводится большая и кропотливая работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия. Недавно впервые за многие годы был значительно расширен национальный перечень нематериального культурного наследия. Прорабатывается вопрос включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наших национальных традиций "салбурын" и "беташар", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





По словам главы государства, люди культуры и искусства всегда находились в авангарде исторического процесса, способствуя поступательному прогрессу нации.





Фото: Акорда





Своим творчеством вы открываете новые грани нашей идентичности, содействуете пробуждению созидательной энергии граждан. Именно поэтому государство принимает последовательные меры для повышения престижа творческих профессий. Так, были существенно увеличены зарплаты работников культуры и архивного дела. По моему поручению были возвращены звания "Халық әртісі" и "Халық жазушысы", - заявил президент.





Он также проинформировал участников мероприятия о том, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.





Фото: Акорда





Президент отметил, что сегодня наша молодежь восхищает весь мир своим талантом. Граждане разных стран, впечатленные непревзойденным искусством Димаша, поют гимн Казахстана и поднимают наш небесно-голубой флаг.





Глава государства подчеркнул, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа. Он также выразил уверенность в том, что они примут активное участие в приобщении молодого поколения к творчеству, инновациям, укреплению единства и трудолюбию.



