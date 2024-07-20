19.07.2024, 13:31 51496
Трещины в стенах и фундаменте: дело о некачественно построенных домах в Актобе поступило в суд
Два 24-квартирных дома, построенные за почти 340 млн тенге, признаны аварийными, нежилыми и рекомендованы к сносу
Фото: прокуратура Актюбинской области
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Актобе. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области завершила досудебное расследование по делу о некачественно построенных домах в Актобе.
Дело расследовалось по статьям 190, 278 и 280 УК РК "Мошенничество", "Недоброкачественное строительство", а также "Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг".
В прокуратуре рассказали, что договоры на строительство двух 24-квартирных жилых домов в Актобе были заключены в 2018 году между ГУ "Отдел строительства Актобе" и ТОО "Машат".
Строительством занималась субподрядная организация ТОО "Агро-Сервис". Дома сдали в эксплуатацию в октябре 2019 года, и практически сразу в фундаменте появились трещины и деформации.
Согласно заключению экспертов, дома находятся в аварийном состоянии, не подлежат эксплуатации и рекомендуются к сносу. Технические характеристики бетонных блоков ФБС не соответствуют требованиям ГОСТ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также залога", - сообщили в надзорном органе.
Прокуратура направила уголовное дело в отношении четырех подозреваемых в суд № 2 города Актобе.
Ранее сообщалось, что проблема некачественного строительства и недобросовестных застройщиков остается одной из самых актуальных в Казахстане.
Самое распространенное нарушение, оно же одно из самых грубых - строительство без проекта или с проектом, но без экспертизы: 1,7 тыс. таких фактов за 2023 год. Второе место занимает строительство объектов без технического, авторского надзора: 1,1 тыс. (плюс 28,2%). Втрое больше стало нарушений при проведении экспертных или инжиниринговых работ на строительных объектах и вдвое больше фактов несоответствия стандартам приемки и ввода в эксплуатацию", - пишет Energyprom.
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20.07.2024, 12:45 2201
В Кокшетау обнаружили опасного вредителя в пиломатериалах из России
Фото: МСХ РК
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Кокшетау. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Карантинный инспектор Кокшетауской городской территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК во время проведения карантинного фитосанитарного контроля пиломатериалов объемом 40 м3, поступивших автотранспортом из России выявил вредителей (жук - черный сосновый усач), сообщает пресс-служба комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
Отобранные карантинным инспектором образцы были направлены в Акмолинскую областную карантинную лабораторию. Проведенная экспертиза подтвердила, что выявленный объект - жук черный сосновый усач, который является опасным карантинным объектом.
В результате выявленного нарушения фитосанитарных требований в отношении собственника продукции составлен административный протокол в соответствии со статьей 400 части 1 пункта 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".
Также в целях предотвращения свободного распространения карантинного объекта 17 июля 2024 года выдано предписание в срок до 31 июля 2024 года провести мероприятие по химической обработке зараженных пиломатериалов, с применением разрешенных в Казахстане инсектицидов и предоставление акта выполненных работ по обеззараживанию химическими препаратами зараженной подкарантинной продукции.
19.07.2024, 20:31 33421
В ЗКО компанию оштрафовали за незаконное снятие плодородного слоя почвы
Фото: МСХ РК
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Уральск. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе внеплановой проверки департамента по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области в Теректинском и Аксуатском аульных округах было выявлено нарушение в виде незаконного снятия плодородного слоя почвы, сообщает пресс-служба МСХ.
За допустившее нарушение на ТОО был наложен и взыскан в доход государства административный штраф в размере 22 152 000 тенге.
В соответствии со статьей 140 Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот.
Департаментом по выданному предписанию внесены рекомендации ТОО о принятии в трехмесячный срок после завершения проекта реконструкции автомобильной дороги Подстепное - Федоровка - граница РФ комплексных мероприятий по устранению выявленных нарушений норм земельного законодательства путем разработки проекта рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия.
Ранее в Мангистауской области участок стоимостью 3,1 млрд тенге вернули в госсобственность.
19.07.2024, 18:56 35441
Запущена новая информационная система по банкротству физлиц
Заявитель может в Qoldau видеть статус по заявлению
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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц Qoldau. Она доступна по ссылке, сообщает ДГД Алматы.
Эта информационная система предусматривает возможность подачи заявок и автоматизированной проверки на соответствие заявителя критериям банкротства через базы 24 государственных органов и организаций.
Заявитель может в системе видеть статус по заявлению, решению уполномоченного органа. Также видит причину отказа и сведения, предоставленные по ней, соответствуют требованиям. Это очень удобно, и в перспективе он может обратиться к тому или другому органу для корректировки данных.
Кроме того, в системе Qoldau все желающие могут в режиме реального времени просматривать статистические данные о банкротстве физических лиц.
По данным ДГД Алматы, по состоянию на 19 июля 2024 года от алматинцев поступило 8910 заявлений о внесудебном банкротстве, из них:
- в отношении 730 граждан начато производство по внесудебному банкротству;
- получили 6503 гражданина;
- 1381 гражданин признан банкротом;
- 153 заявления о пересмотре;
- 143 заявления отозвано самим заявителем или прекращено сервисодателем.
Основной причиной отказа является несоответствие условиям некоторых договоров займа, где период непогашения ответственности не составляет 12 месяцев, или наличие имущества у физлица.
Об отказе в применении процедур внесудебного банкротства сообщается через сервис 1414 по телефону. В случае получения такого уведомления заявление может быть подано через 3 месяца в соответствии с требованиями внесудебного банкротства.
19.07.2024, 17:11 41341
Отмена утильсбора в Казахстане: Минпром отказал в удовлетворении петиции
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан отказало в удовлетворении петиции об отмене утилизационного сбора в стране, сообщает пресс-служба ведомства.
При рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства. По итогам общественных слушаний было принято решение отказать в удовлетворении петиции", - заявил министр промышленности Казахстана Канат Шарлапаев.
Ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации". Она собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
О петиции против утильсбора высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги.
На днях директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Казахстана Адилбек Бектибаев озвучил предварительный проект решения по петиции об отмене утилизационного сбора.
Тем временем в Казахстане набрала голоса еще одна петиция - об отмене единого часового пояса.
Казахстанцы жалуются, что из-за перевода часов на час назад теперь светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.
Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
19.07.2024, 14:19 49551
Новый тариф на проезд утвердил маслихат Алматы
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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Маслихат Алматы согласовал новый тариф на проезд в общественном транспорте.
Цены на проезд в общественном транспорте поднимут со 100 до 120 тенге. Но сначала повышение тарифа утвердят в акимате.
Несмотря на то что в августе 2023 года тариф за проезд был впервые за 11 лет поднят до 100 тенге, ежедневные поступления от оплаты проезда не покрывают всех затрат перевозчиков, таких как ремонт автобусов, закуп запасных частей и расходных материалов", - заявил на сессии маслихата глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев.
По словам Телибаева, рост цен на автобусы, запасные части и иные неотложные расходы фиксируется каждый год.
Невозможность своевременного закупа запасных частей негативно влияет на качество пассажирских перевозок. Это приводит к справедливым нареканиям среди горожан. Акимат и частные перевозчики вынуждены выделять колоссальные средства для регулярного обновления подвижного состава и качественное содержание действующего автопарка", - сказал Телибаев.
Он сообщил, что реальные расходы перевозчиков превышают 310 тенге, на некоторых маршрутах более 400 тенге, в связи с чем акиматом проводится субсидирование социально значимых маршрутов.
С 2017 по 2023 год перевозчикам выплачено 217,6 млрд тенге субсидий. В 2024 году прогнозная сумма субсидий составляет 97,3 млрд тенге. Принятые меры позволят снизить сумму субсидий в 2024 году до 7 млрд тенге, а также окажут положительный эффект на обеспечение горожан качественными, безопасными и комфортными услугами общественного транспорта", - заключил руководитель управления.
Ранее в Алматы намеревались ввести пересадочный тариф, позволяющий в течение часа пересесть с одного транспорта на другой без доплаты. Этот вопрос в акимате тоже обещали рассмотреть, но только в октябре.
19.07.2024, 12:58 53536
Принадлежавшую экс-министру культуры спортшколу вернули государству
Фото: olympic.kz
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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Принадлежавшую экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта вернули государству, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
По иску прокуратуры Жетысуского района города Алматы возвращено государственное имущество стоимостью 1,2 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.
Решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании сделки по реализации Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта недействительной вступило в законную силу 17 июля.
В суде подтвердились нарушения, выразившиеся в занижении рыночной стоимости объекта на 551 млн тенге", - заявили в прокуратуре.
Объект состоит из административных зданий площадью 7,6 тыс. м2 , спортивных залов и других построек, а также 4,9 га земли. Школой владело ТОО "Nomad's Land", принадлежащее аффилированным с Мухамедиулы лицам.
Напомним, в конце февраля экс-министру культуры и спорта и экс-директору Национального музея Казахстана Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли новый приговор - 11 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.
Экс-министра обвиняли в хищении бюджетных средств в размере 221 млн тенге, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Позже стало известно, что в отношении экс-министра расследуется дело о рейдерском захвате гостиницы "Дипломат" и покушении на дачу взятки. За это ему дали дополнительно 3 года лишения свободы.
19.07.2024, 12:05 57841
Президент РК наградил работников металлургии
День металлурга отмечается каждое третье воскресенье июля
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В канун Дня металлурга указом президента Республики Казахстан за плодотворный труд в сфере отечественной металлургии, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли награждена государственными наградами, сообщила пресс-служба Акорды.
Кавалерами ордена "Құрмет" стали 22 труженика, 41 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоен 51 человек.
Кроме того, 7 специалистов отмечены почетной грамотой президента Республики Казахстан.
19.07.2024, 12:05 54411
Цели и задачи Комитета ИИ определили в Минцифры
Комитет будет осуществлять руководство в сферах искусственного интеллекта, господдержки инновационной деятельности, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности утвердило положение республиканского государственного учреждения "Комитет искусственного интеллекта".
Согласно документу, комитет будет осуществлять руководство в сферах искусственного интеллекта, государственной поддержки инновационной деятельности, развитии внутристрановой ценности в сфере инновационной деятельности, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий.
В основные задачи комитета входит:
- формирование и реализация государственной политики в сферах искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;
- создание условий для стимулирования инновационной и научно-технической деятельности, развития искусственного интеллекта, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий.
Функции комитета:
- обеспечение формирования и реализации государственной политики в сферах искусственного интеллекта, технологической политики, развития инновационной системы, научно-технического развития, электронной промышленности, цифровых активов и информационных технологий;
- выработка и реализация нормативного правового регулирования в регулируемых сферах;
- обеспечение определения приоритетных направлений предоставления инновационных грантов;
- разработка методики и критериев осуществления технологического прогнозирования, функционирования отраслевых центров технологических компетенций, организации технологических платформ и разработки целевых технологических программ;
- разработка методики по определению критериев инновационности проектов;
- разработка методики оценки эффективности реализации мер государственной поддержки инновационной деятельности;
- разработка методики и критериев осуществления технологического прогнозирования, функционирования отраслевых центров технологических компетенций, организации технологических платформ и разработки целевых технологических программ и т.д.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, главой комитета был назначен Гиззат Байтурсынов.
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