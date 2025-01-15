Три важнейших принципа решения глобальных мировых проблем обозначил Токаев
Фото: Акорда
Абу-Даби. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в ОАЭ выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития, сообщает Акорда.
В своем выступлении глава Казахстана обозначил ряд критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок.
Токаев подчеркнул, что Казахстан готов решать эти проблемы через амбициозную стратегию, основанную на трех ключевых направлениях: цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты и ядерная энергетика.
На долю энергетических систем во всем мире приходится 75% выбросов парниковых газов и 10% потерь биоразнообразия. Очень важно, что международные партнеры, такие как Masdar, Total, Eni и другие, приняли на себя обязательство по реализации в Казахстане зеленых энергетических проектов общим объемом 43 ГВт. Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны. Казахстан также стремится обеспечить диверсифицированные поставки на мировые рынки критически важных сырьевых материалов, которые необходимы для достижения глобальных целей по снижению выбросов углерода", - отметил президент.
Он также остановился на значении транспортной инфраструктуры.
Для нашей страны, которая стала ведущим транзитным узлом в Евразии, транзит и транспорт являются важнейшими предпосылками устойчивого развития. Мы активно инвестируем в транспортную инфраструктуру, в том числе в автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты. В целях дальнейшего расширения коммуникационных возможностей Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север - Юг, а также играть ключевую роль в инициативе "Пояс и путь". Мы нацелены на создание устойчивых цепочек поставок, которые не только укрепляют региональную взаимосвязанность, но и обеспечивают устойчивый экономический рост", - отметил глава государства.
Одним из главных вызовов региона Центральной Азии, по мнению главы Казахстана, является глобальное потепление.
Ускоряющееся потепление может угрожать экосистемам, условиям жизни и продовольственной безопасности, что требует срочных климатических адаптационных стратегий. Регион также сильно зависит от трансграничных рек. Поэтому нам крайне необходимо создать системы раннего предупреждения и улучшить управление водными и земельными ресурсами. Для этого мы должны инвестировать в водосберегающие технологии, модернизировать ирригационные системы, заключить эффективные соглашения об управлении водными ресурсами, а также использовать искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты", - предложил президент.
Кроме того, он поднял проблему продовольственной безопасности.
Для обеспечения стабильных поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки необходимы инновационные подходы. Казахстан, экспортирующий большие объемы пшеницы и муки на международный рынок, нацелен на дальнейшее совершенствование методов и технологий устойчивого сельского хозяйства", - сообщил Токаев.
Он выразил мнение, что для противостояния нынешним вызовам требуется новая парадигма развития мира, основанная на устойчивости, справедливости и стабильности. Решение глобальных проблем может обеспечить целостная система, построенная на трех важнейших принципах.
Первое - обеспечение "зеленого" финансирования, которое должно стать значительно более доступным. Второе - расширение международного сотрудничества в области передачи технологий, технической поддержки и научных исследований. Солнечная энергия, умное сельское хозяйство, улавливание углерода и климатические технологии на основе искусственного интеллекта предлагают широкий спектр инновационных решений. Третье - это синергетическое взаимодействие климатических приоритетов, экономического развития и искусственного интеллекта, что может к 2030 году составить более 16% мирового ВВП. Это подчеркивает важность гибкого и индивидуального подхода к поддержке различных целей государств в области устойчивого развития", - заявил президент Казахстана.
В завершение выступления он пожелал, чтобы сегодняшний саммит стал важной вехой для определения глобальных приоритетов и согласования усилий в области устойчивого развития на ближайшие десятилетия.