Центр Сырдаринского района Кызылординской области подключат к природному газу

Кызылорда. 7 сентября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков с рабочим визитом побывал в Сырдарьинском районе, где он посетил несколько сел и встретился с ветеранами, работниками предприятий и местными жителями. Он также ознакомился с экономическим развитием социальных и промышленных объектов района, передает Kazakhstan Today.

В начале поездки глава региона посетил рисоперерабатывающий завод крестьянского хозяйства "Акжарма и К" в сельском округе Акжарма, и здесь же встретился с ветеранами села. Данное хозяйство было создано в 2014 году, в нем работают 15 человек. В этом году был запущен цех по переработке риса, который перерабатывает 40 тонн риса в сутки, сообщила пресс-служба акима области.

Далее Искаков ознакомился с ходом строительства пяти жилых домов, строящихся при поддержке крестьянского хозяйства "Акжарма и К". В акимате отметили, что эти дома возводятся в рамках Года молодежи. Общая площадь одного жилого дома составляет 1500 квадратных метров, строительная площадь - 110 квадратных метров. В настоящее время уже заложен фундамент и ведутся работы по возведению стен.

После стройплощадки аким области побывал в спортивном комплексе и на Центральной площади. В 2017 году на возведение спорткомплекса из областного бюджета выделены средства. В крытом спортивно-оздоровительном комплексе, введенном в эксплуатацию в августе 2018 года, работают 14 человек. В настоящее время здесь функционируют секции по футболу, волейболу, казахской борьбе, дзюдо, борьбе, занимаются 312 детей.

Глава региона ознакомился с работой детского сада "Балбобек" и откормочной площадки ТОО "Шаган-жер" на 3 тыс. голов скота. На сегодня на откормочной площадке данного товарищества ведется откорм 405 голов крупного рогатого скота. В текущем году из откормленных 104 голов КРС произведено 18,4 тонн говядины. Откормочная площадка обеспечена сенокосом на 480 тонн люцерны. В настоящее время работа по заготовке кормов продолжается.

Следующим объектом стал новый микрорайон, возведенный в поселке Теренозек. В 2018 году на пересечении улиц Иманова, Ергешбаева в новом микрорайоне были выделены средства для проведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В настоящее время эти дома полностью обеспечены водопроводом, канализационной системой, котельной, природным газом и асфальтированными дорогами. Сданы в эксплуатацию 42 квартиры в домах №3 и №4 общей площадью 2461,44 квадратного метра.

Кроме этого, распоряжением акима района для контроля за работами по проведению газопровода в поселке создана специальная рабочая группа, которая ведет постоянный контроль.

В марте 2015 года, в рамках года Ассамблеи народа Казахстана, в районе был открыт Дом дружбы. Здесь расположены организации социального обслуживания граждан: организации ветеранов района, женщин, инвалидов, общество "Казак тілі" и другие. Наряду с этим здесь расположены библиотека с книжным фондом около 15 000 книг, зал Ассамблеи народа Казахстана, неправительственные организации и ресурсный центр, которые обеспечены компьютерами, ноутбуками, телефонами, фото-видеоаппаратурой и другим необходимым оборудованием.

Рабочая поездка продолжилась в селе Наги Илиясова. В 1966 году здесь был создан первый рисоводческий совхоз, который в 1992 году назван селом Н. Илиясова. Площадь села составляет 17 549 гектаров, из них площадь сельскохозяйственных земель - 13 129 гектаров. В сельском округе Н. Илиясова проживает 2242 человек. Услуги населению оказывают районный акимат, средняя школа имени Туймебай Айтбаева на 640 мест, детский сад на 90 мест, поликлиника, дом культуры на 375 мест, библиотека, стадион на 1000 мест и спортивный комплекс, а также отделение "Казпочты".

Здесь аким области ознакомился с работой ряда объектов, встретился с ветеранами села. В частности, компания "Абзал и К" под руководством Героя труда Казахстана благоустроила село, принимала участие в строительстве необходимых для населения объектов.

Глава региона посетил школу-лицей № 129 имени А. Жамишева в сельском округе Ширкейли. 1 сентября 2015 года вместо начальной школы, открытой в 1931 году, построено новое двухэтажное здание типового проекта на 600 мест. В школе есть кабинеты информатики, робототехники, мультимедиа, лингафонный, швейного мастерства, спортивный зал, актовый зал, библиотека, школьная столовая, предметные кабинеты. В школе для нужд населения функционирует мини-центр на 60 мест.

После этого аким области ознакомился с работой Дома культуры имени Калтая Мухамеджанова, продукцией, произведенной ИП Ширкейли и встретился с ветеранами села и молодежной бригадой.

В сельском округе Когалыколь Искаков ознакомился с работой сельской поликлиники и детского сада "Шаттык", а также с ходом капитального ремонта автомобильных дорог местного районного значения.

Как отметили в пресс-службе, итоги рабочей поездки главы региона были подведены в селе Бесарык. Здесь он посетил среднюю школу №147 и сельский дом культуры. Вклад в развитие села вносят молодые люди, работающие под руководством местного предпринимателя в ТОО "Абай-Даулет". Глава региона выразил благодарность всем предпринимателям района за проделанную работу на благо народа.

Я посетил все районы области. В этом году Теренозек будет подключен к природному топливу. Благодарим предпринимателей и меценатов района. Они обеспечивают жителей района работой и трудятся на благо родной земли. Также я доволен работой социального магазина, расположенного в районном центре. Данные проекты нужно внедрить во всех районах области", - сказал аким области.

После того как глава региона ознакомился с бытом Сырдарьинского района и встретился с местными жителями, он дал поручения руководителям отраслей по улучшению социального положения населения и экономического развития района.

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