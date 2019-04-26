Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Центральным водоснабжением в Казахстане обеспечено 84,4% сельского и 94,5% городского населения, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК после замечания председателя сената Дариги Назарбаевой о том, что госсредства исчезают в программе обеспечения питьевой водой, как в Бермудском треугольнике, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2018 года по сельскому водоснабжению из 6499 сел обеспечено 3892 сел, или 59,9% всех сел. На сегодня в селах 84,4% населения, или 6,5 млн человек, имеют доступ к централизованному водоснабжению. В городской местности централизованным водоснабжением обеспечено 10,0 млн человек (из 10,6 млн человек), или 94,5% городского населения. Таким образом, в целом по стране 90,2% всего населения, или 16,5 млн человек имеет доступ к централизованному водоснабжению, проинформировал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, в целом в 2018 году на сельское водоснабжение было выделено более 100 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета через министерство на внутрипоселковые системы - 69,6 млрд тенге (282 проекта). Это позволило построить центральное водоснабжение в 122 селах, дополнительно обеспечить более 300 тыс. человек питьевой водой, построить и реконструировать более 5,5 тыс. километров сетей.

Несмотря на положительный эффект реализации проектов и рост показателей по республике, в отдельных регионах наблюдается диспропорция по обеспеченности населения питьевой водой. В рейтинге с самыми низкими показателями по сельскому водоснабжению отмечаются Павлодарская (29,7%), Костанайская (31,4%), Западно-Казахстанская (46%) области. Наименьшие результаты обеспечения городского населения централизованным водоснабжением отмечаются в Жамбылской (86,6%) и Акмолинской (86 %) областях.

Для ускорения обеспечения населения питьевой водой дополнительно с текущего года по поручению Елбасы, данному на съезде партии "Нур Отан", будет выделено 140 млрд тенге. Это ежегодно по 20 млрд тенге, пояснили в МИИР.

С учетом этого в 2019 году из республиканского бюджета предусмотрено 126,5 млрд тенге на реализацию 411 проектов (села - 325 проектов на 71,5 млрд тенге, города - 86 проектов на 55 млрд тенге), что на 33% больше по сравнению с 2018 годом.

По итогам 2019 года планируется увеличить доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах до 62% по количеству сел и до 88 % по сельскому населению, а в городах обеспечить 97 % населения", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 22 апреля председатель сената Дарига Назарбаева сравнила программу обеспечения питьевой водой с Бермудским треугольником.

На вопросы обеспечения питьевой водой регионов за годы независимости было потрачено более 540 млрд тенге. Так почему же до сих пор многие наши населенные пункты не имеют доступа к чистой питьевой воде? Эта программа как Бермудский треугольник, в котором средства загадочным образом исчезают. Почему так происходит?" - обратилась спикер сената к представителям местных исполнительных органов.

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