Центризбирком озвучил требования к кандидатам в акимы сельских округов

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Требования к кандидатам в акимы сельских округов озвучил на онлайн-заседании Центральной избирательной комиссии её представитель Ерлан Дауылбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для избрания акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа гражданин республики Казахстан должен быть не моложе 25 лет, дееспособным, соответствовать требованиям законодательства республики Казахстан в сфере государственной службы, не иметь судимости и факта совершения коррупционного преступления, коррупционного правонарушения признанных в установленном законом порядке", - сообщил Дауылбаев.

Кандидаты могут выдвигаться следующими способами:

1) политическими партиями из числа своих членов. При этом политическая партия вправе выдвигать лишь одного кандидата в одном избирательном округе;

2) путем самовыдвижения, обеспечив сбор подписей не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего округа имеющих право голосовать.

3) акимом района (города областного значения), если на день окончания выдвижения будет выдвинуто менее двух кандидатов.

В случае самовыдвижения кандидат должен быть поддержан не менее чем одним процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать. Поддержка избирателей удостоверяется сбором их подписей.

По словам члена ЦИК, регистрация кандидатов начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за 10 дней до дня выборов.

Предвыборная агитация кандидатов начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, т.е. за 10 дней до дня выборов, и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

Итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района (города) в течение трех дней.

Избранным акимом города районного значения, села, поселка, сельского округа считается кандидат, набравший большее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании по сравнению с другими кандидатами.

Территориальные избирательные комиссии района (города) в течение семи дней осуществляют регистрацию избранного акима.

Полномочия избранного акима начинаются с момента его регистрации соответствующей территориальной избирательной комиссией.

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