Цену на дизтопливо для казахстанских фермеров снизят на 15%

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанские фермеры будут покупать дизельное топливо на 15% дешевле текущих розничных цен. Цена на дизельное топливо, с учетом доставки, хранения и наценки сельхозоператоров, будет составлять порядка 165 тенге, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

Ранее Минэнерго совместно с Министерством сельского хозяйства был утвержден "График закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы 2020 года", в рамках которого потребность для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) утверждена в объеме 390 тыс. тонн.

Рекомендуемая цена ранее (на февраль - март текущего года) была на уровне 194 тыс. тенге за тонну на заводе (161 тенге за литр).

В рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева цена на дизтопливо для СХТП на заводе будет установлена на уровне 174 тыс. тенге за тонну или 144 тенге за литр.

С учетом доставки, хранения и наценки операторов цены будут варьироваться в районе 165 тенге за литр, что на 15% дешевле текущих цен (среднерозничная цена на дизтопливо на АЗС - 193 тенге за литр).

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