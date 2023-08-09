Цифровизация: вносятся изменения в некоторые приказы министра обороны в сфере образования

Принятие изменений и дополнений позволит перевести поступление, восстановление и перевод в военные учебные заведения страны в цифровой формат

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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент военного образования и науки Министерства обороны подготовил изменения и дополнения в некоторые приказы руководителя оборонного ведомства, - Департамент военного образования и науки Министерства обороны подготовил изменения и дополнения в некоторые приказы руководителя оборонного ведомства, сообщает пресс-служба МО РК.





Проект приказа разработан в соответствии с подпунктом 9) статьи 5-1 Закона РК "Об образовании" от 27 июля 2007 года, с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона РК "О государственных услугах", с приказом министра образования и науки № 600 от 31 октября 2018 года "Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования".





Нормативным правовым актом предусмотрены изменения и дополнения в приказы руководителя оборонного ведомства № 35 от 22 января 2016 года "Об утверждении Правил приема на обучение в военные учебные заведения, подведомственные Министерству обороны Республики Казахстан, реализующие образовательные программы соответствующего уровня" и № 37 от 22 января 2016 года "Об утверждении Правил перевода и восстановления в военные учебные заведения, подведомственные Министерству обороны Республики Казахстан".





Принятие изменений и дополнений позволит перевести поступление, восстановление и перевод в военные учебные заведения страны в цифровой формат.



