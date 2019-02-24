ЦИК зарегистрировала Нуржана Альтаева в качестве мажилисмена

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Нуржана Альтаева в качестве депутата мажилиса, передает Kazakhstan Today.

Центральная избирательная комиссия РК постановляет: 1. Передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента РК члену общественного объединения "Партия "Нур Отан" Альтаеву Нуржану Бауыржановичу. 2. Зарегистрировать Альтаева Нуржана Бауыржановича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Депутату вручено соответствующие удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Отметим, с января 2018 года Альтаев занимал пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

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