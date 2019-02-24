ЦИК зарегистрировала Нуржана Альтаева в качестве мажилисмена

Центральная избирательная комиссия РК постановляет: 1. Передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента РК члену общественного объединения "Партия "Нур Отан" Альтаеву Нуржану Бауыржановичу. 2. Зарегистрировать Альтаева Нуржана Бауыржановича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Депутату вручено соответствующие удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Отметим, с января 2018 года Альтаев занимал пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
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