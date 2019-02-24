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ЦИК зарегистрировала Нуржана Альтаева в качестве мажилисмена

13.02.2019, 10:58 24598
ЦИК зарегистрировала Нуржана Альтаева в качестве мажилисмена
Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Нуржана Альтаева в качестве депутата мажилиса, передает Kazakhstan Today.
 

Центральная избирательная комиссия РК постановляет: 1. Передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента РК члену общественного объединения "Партия "Нур Отан" Альтаеву Нуржану Бауыржановичу. 2. Зарегистрировать Альтаева Нуржана Бауыржановича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

 
Депутату вручено соответствующие удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
 
Отметим, с января 2018 года Альтаев занимал пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
 

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