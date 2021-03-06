Тугжанов поднял вопрос открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане

Ташкент. 5 марта. Kazakhstan Today -5 марта в рамках рабочего визита в Узбекистан заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов встретился с премьер-министром РУ Абдулла Ариповым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт главы правительства РК, в ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки.

Состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в странах, было отмечено о важности реализации принятых мер по борьбе с новой инфекцией COVID-19. Достигнута договоренность о выработки совместных эффективных мер по оперативному реагированию и взаимодействию на случай эпидемии и пандемии.

В ходе встречи стороны пришли в единому мнению о необходимости активизации сотрудничества в перспективных областях здравоохранения, в таких как оказание высокотехнологической помощи, санитарно-эпидемиологическое благополучие, включая вакцинопрофилактику, налаживание взаимодействия по внедрению информационных технологий, фармации, в том числе проработка создания кооперационных проектов в фармацевтической промышленности, оказание услуг по вопросам медицинского здравоохранения и другие.

Достигнута договоренность расширить совместные проекты в области высоких технологий и активизировать сотрудничество двух стран в сфере непрерывного медицинского образования, расширения академической мобильности между студентами и педагогами медицинских образовательных учреждений, налаживания взаимодействия по разработке и внедрению актуальных совместных научных проектов и другие.

В ходе беседы заместитель премьер-министра Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств и, в целом, активизировать сотрудничество в образовательной сфере.

По итогам встречи Ералы Тугжанов пригласил узбекскую сторону посетить с ответным визитом Казахстан.

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