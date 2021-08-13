Тугжанов поручил повысить доступность для занятия массовым и дестким спортом

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поручением главы государства сфера спорта требует дальнейшего реформирования. В этой связи заместитель Премьер-Министра поставил перед государственными органами целый ряд ключевых задач.

Одна из них - повысить доступность для занятия массовым и детским спортом.

Поручено пересмотреть целевые показатели по охвату населения занятиями спортом с достижением в в текущем году не менее 35% результата (на сегодня - 31,6%). Для этого акиматам поручено расширить бесплатные спортивные секции для детей за счет увеличения объемов государственного спортивного заказа, открытия дополнительных детских, подростковых клубов, детско-юношеских спортивных клубов, возобновить работу школьных и студенческих спортивных лиг", - сообщает пресс-служба правительства.

Также в связи с отсутствием в Костанайской, Атырауской и Мангистауской областях спортивных школ-интернатов акиматам данных регионов поручено решить вопрос их строительства.

Кроме того, поручено повысить уровень материально-технического оснащения спортивных объектов.

До конца года акиматам поручено завершить строительство 43 физкультурно-оздоровительных комплексов, расширить сеть Work-out площадок и других незатратных спортивных сооружений.

Особое внимание поручено уделить полной загруженности спортивных объектов.

Кроме того, в списке поручений:

- взять на особый контроль исполнение мероприятий Дорожной карты партии "Nur-Otan" по повышению до 2023 года зарплаты преподавателей специализированных спортивных школ в два раза, обеспечению до 2025 года каждого сельского округа спортивным инструктором;

- учетом лучшего международного опыта поручено пересмотреть подходы по подготовке профессиональных спортсменов, в том числе национальных сборных команд и разработать специальную программу по решению вопроса дефицита спортивных специалистов для массового и профессионального спорта (спортивные психологи, биомеханики, биохимики, диетологи);

- обеспечить жесткий контроль за эффективностью расходования бюджетных и внебюджетных средств, направляемых на спорт;

- пересмотреть принятый комплексный план по развитию физкультуры и массового спорта до 2025 года с учетом новых задач, стоящих перед отраслью;





- беспечить принятие законодательных поправок, расширяющих полномочия Министерства культуры и спорта в части развития массового и детского спорта в стране.

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