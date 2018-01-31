Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
31 января 2018
  • 21
  • :
  • 08
Все области
-10º Переменная облачность
днем 8º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Тукумов назначен генконсулом Казахстана в Казани31.01.2018
Государство  09:24

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан Еркин Тукумов назначен генеральным консулом Казахстана в Казани (Россия), передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в пресс-службе МИД РК, на протяжении последних восьми лет Тукумов занимал должность заведующего аналитическим отделом Совета безопасности Казахстана. До этого он работал директором департамента Центральной Азии МИД РК, а также в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК.


Имеет дипломатический ранг советника II класса и ученую степень кандидата политических наук.
Просмотров: 5632
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
31.01.2018   17:56
На казахстанской железной дороге внедрили "электронные" маршруты
31.01.2018   16:58
Правительство, республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генсоглашение на 2018-2020 годы
31.01.2018   16:42
За совершение дисциплинарного проступка освобожден от должности прокурор Алматы
31.01.2018   12:54
Фото: avdet
Казахстанским госслужащим заменят "корочки" на именные бейджи
31.01.2018   12:18
Фото: ca-news.org
86% дорог в Казахстане находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today