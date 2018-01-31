Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан Еркин Тукумов назначен генеральным консулом Казахстана в Казани (Россия), передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в пресс-службе МИД РК, на протяжении последних восьми лет Тукумов занимал должность заведующего аналитическим отделом Совета безопасности Казахстана. До этого он работал директором департамента Центральной Азии МИД РК, а также в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК.

Имеет дипломатический ранг советника II класса и ученую степень кандидата политических наук.

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