02.06.2025, 15:20 56666
Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по ЧС Дополнено
Он получил должность заместителя акима области Абай
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Постановлением правительства Республики Казахстан Туленбергенов Серик освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу", - сказано в сообщении ведомства.
Дополнено 02.06.2025, 15.50
Тем временем в акимате области Абай сообщили, что Серик Туленбергенов получил должность заместителя акима области.
Туленбергенов занимал пост вице-министра по ЧС с марта 2024 года.
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02.06.2025, 21:00 36326
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций
Документ направлен на создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает пресс-служба Акорды.
Документ направлен на создание благоприятных условий для инвесторов обеих стран. Он предусматривает защиту инвестиций, недопущение экспроприации без компенсации, свободный перевод средств и механизмы урегулирования споров.
Отмечается, что с 2005 года Казахстан инвестировал в экономику Кыргызстана 1,3 миллиарда долларов, при этом объем товарооборота в 2023 году составил 1,68 миллиарда долларов, а в 2024 - 1,71 миллиарда долларов.
02.06.2025, 19:58 35821
Представитель МИД обратился к оформляющим шенген казахстанцам
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 2 июня, в ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о переговорах по смягчению визового режима с Европейским союзом.
Облегчение визового режима - это не вопрос одного дня. Это очень большой комплексный вопрос. В нем участвует Казахстан, естественно, и все страны шенгена", - сказал Айбек Смадияров.
Представитель МИД РК обратился к казахстанцам с призывом соблюдать правила и честно предоставлять необходимую информацию, подавая документы на визу.
Те, кто выезжает или подает документы на шенгенскую визу, чтобы добросовестно выполняли все требования консула. Очень много фактов выявляется по ложности документов, различных фейковых справок, либо вообще не соответствуют цели поездки. Это все сказывается как на портфолио этого гражданина, так и на портфолио всех наших граждан, которые в будущем могут поехать в страны шенгена", - добавил Смадияров.
Напомним, 19 марта вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством РК и правительством Королевства Марокко. В Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан Республики Казахстан до 31 декабря 2025 года. Министерство иностранных дел Султаната Оман объявило о продлении безвизового режима для граждан Казахстана с национальными паспортами.
02.06.2025, 18:58 42446
В ЗКО чиновника уволили за незаконно выписанную себе премию в 766 тысяч тенге
Ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме
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Уральск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе анализа соблюдения бюджетного законодательства прокуратура Жанибекского района установила факт злоупотребления служебными полномочиями со стороны руководителя районного отдела строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.
Установлено, что он, имея действующее дисциплинарное взыскание, незаконно назначил себе премию в 766 510 тенге.
Прокуратура района 17 марта 2025 года внесла акт надзора в адрес дисциплинарного совета департамента Агентства РК по делам государственной службы по Западно-Казахстанской области.
По итогам рассмотрения представления на основании рекомендации дисциплинарного совета распоряжением акима Жанибекского района руководитель отдела строительства и архитектуры освобожден от занимаемой государственной должности за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.
Ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме.
Ранее прокуратура Восточно-Казахстанской области вернула государству активы на сумму более 1,9 млрд тенге.
02.06.2025, 14:04 60181
Некорректная статистика: депутат назвала одну из ключевых проблем распределения трансфертов в регионы
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Татьяна Савельева в своем докладе на правительственном часе назвала ключевые проблемы расчета трансфертов из республиканского бюджета в регионы, в числе которых нереалистичная статистика.
Одним из ключевых вызовов при внедрении новой методики расчета трансфертов общего характера остается отсутствие надежной статистической базы, на которой строятся все расчеты. Официальная и ведомственная статистика не интегрированы и часто противоречат друг другу", - заявила Савельева.
По ее словам, данные по уровню безработицы, индексу потребительских цен и качеству жизни усечены и методологически искажены, соответственно, не выполняют функцию ориентира.
В пример Савельева привела сфальсифицированные данные о поголовье скота.
Почти 5 миллионов голов было выявлено специальной комиссией после того, как проблему озвучил президент. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к формированию данных, которые используются в планировании и оценке госполитики. Нереалистичная статистика напрямую мешает формированию обоснованных трансфертов. Заниженные показатели уровня жизни приводят к недофинансированию. Завышенный доходный план не отражает реальную нагрузку на местные бюджеты. Искаженный индекс цен не дает понять, насколько бюджеты способны компенсировать рост стоимости жизни. В рамках подготовки к правительственному часу этот вопрос был предметом отдельного обсуждения с Высшей аудиторской палатой", - рассказала депутат.
Она подчеркнула, что комитет по финансам и бюджету полностью поддерживает предложение ВАП о необходимости пересмотра методологии формирования статистических баз данных, а также перехода от простой отчетной статистики к аналитике, основанной на цифровых инструментах и современных подходах к управлению данными.
Комитет считает обоснованным включение в рекомендации предложения о проведении аудита на предмет соответствия методик расчета текущей экономической ситуации, но и в части готовности Бюро к переходу на расширенную аналитическую функцию, адекватную потребностям бюджетного планирования, территориального выравнивания и оценки конечных эффектов госполитики", - резюмировала Савельева.
Она также обозначила другие минусы новой методики расчета трансфертов.
Анализ, проведенный комитетом по финансам и бюджету, показывает, что ряд принципиальных задач остается не до конца решенными. Речь о мотивации регионов к наращиванию собственной доходной базы, адекватности расчетов, учете долговой нагрузки, а также устойчивости финансовых потоков на разных уровнях бюджета. Комитет провел детальное обсуждение со всеми регионами, и каждый высказал свои боли. В малонаселенных регионах проблема высоких затрат на базовые услуги, в развитых агломерациях обратная тревога, рост грозит снижением трансфертов, возникает наказание за эффективность", - рассказала депутат.
По ее словам, почти все регионы указали на неучет долговых обязательств и отсутствие компенсации на реализацию новых поручений.
Депутаты предлагают Высшей аудиторской палате провести аудит по итогам первого года реализации закона о трансфертах общего характера на 2026-2028 годы и при необходимости скорректировать подходы.
02.06.2025, 10:43 74041
Космодром Байконур празднует свое 70-летие
Фото: Роскосмос
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Байконур. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Космодром Байконур празднует свое 70-летие. Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил видеообращение по случаю юбилейной даты, сообщает Акорда.
Уважаемые работники и ветераны космической отрасли! Поздравляю вас с 70-летним юбилеем космодрома Байконур - старейшего международного космического порта, ставшего колыбелью мировой космонавтики. Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации", - заявил Токаев.
Он отметил, что за прошедшее время с Байконура были запущены тысячи спутников, стартовали десятки пилотируемых миссий. Здесь работали выдающиеся ученые, конструкторы и инженеры.
Выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков великих достижений. Мы испытываем особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои - Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром Байконур является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что за последние десятилетия Казахстан осуществил ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики. Казахстан стремится превратить Байконур в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых.
Хочу адресовать особые слова благодарности жителям города Байконур. Ваш самоотверженный труд и бережное отношение к наследию первопроходцев космических исследований достойны глубочайшего уважения. Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса. Уверен, Байконур и впредь будет отправной точкой для великих открытий и источником инноваций нового поколения. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!" - заключил президент.
02.06.2025, 10:33 77256
За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов обеспечат питьевой водой жителей области Улытау
Фото: primeminister.kz
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Жезказган. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило более 570 млн тенге из специального государственного фонда возвращенных в страну незаконно выведенных активов на прокладку водопроводных сетей в области Улытау, проинформировали в правительстве.
На строительство трубопровода для разъезда № 189 сельского округа Ералиев и села Акбастау Жанааркинского района предусмотрено свыше 274 млн тенге.
Новую водопроводную сеть планируется проложить в сельском округе Бидайық Жанааркинского района. На эти цели выделили 296 млн тенге.
Реализация проектов направлена на улучшение качества жизни жителей и создание инфраструктуры в сельских районах. После завершения всех работ уровень обеспечения населения питьевой водой в Жанааркинском районе составит 100%", - говорится в сообщении.
В Казахстане доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99,4%, в сельских населенных пунктах - 97,8%. В области Улытау - в городах 100%, в селах 97,3%.
02.06.2025, 09:39 81216
В Туркестанской области обнаружили 24 незаконные насосные установки для забора воды
Фото: Минводы РК
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Туркестан. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга в Жаушыкумском массиве орошения Шардаринского района Туркестанской области Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявлены 24 незарегистрированные насосные установки. Они осуществляли забор воды с прилегающей территории Шардаринского водохранилища, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Результаты мониторинга направлены в отдел полиции района для установления личности владельцев насосных установок с дальнейшей передачей материалов в бассейновую инспекцию для привлечения нарушителей к ответственности. Местному исполнительному органу выданы необходимые рекомендации", - говорится в сообщении.
Напомним, в первом квартале 2025 года бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации провели 20 проверок, по итогам которых выявлено 26 нарушений, выдано 10 предписаний и наложено 133 административных штрафа на сумму 13,3 млн тенге. В 2024 году бассейновые инспекции провели 439 проверок, в ходе которых выявлено 1855 нарушений, выдано 429 предписаний. Было наложено 582 административных штрафа на общую сумму 48,4 млн тенге.
10 июня вступает в силу новый Водный кодекс. Согласно документу, бассейновые инспекции наделяются функциями надзора, теперь они смогут принимать меры оперативного реагирования. В соответствие с Водным кодексом внесены изменения в Административный кодекс, предусматривающие ужесточение ответственности за нарушения водного законодательства", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
01.06.2025, 13:35 127471
В Алматы прибыл туристический поезд из Сианя
Фото: Пассажирские перевозки
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На станцию Алматы-2 прибыл первый международный туристический поезд из Китая по маршруту Сиань - Алматы. В честь прибытия поезда на перроне была организована торжественная церемония встречи гостей, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Национальный перевозчик приветствует пассажиров международного туристического поезда Сиань - Алматы. В целях обеспечения безопасного прохождения состава по территории Казахстана была проведена всесторонняя подготовка. Для удобства движения разработан специальный график, учитывающий особенности маршрута и стыковку с международным сообщением", - отметил заместитель председателя правления НК "ҚТЖ" Ануар Ахметжанов.
Состав состоит из 9 вагонов. В туристическую делегацию входят 246 человек, среди которых представители бизнеса, ученые, актеры и спортсмены, которые в течение пяти дней ознакомятся с историческим и культурным наследием южной столицы Казахстана. Программа пребывания туристов из Китая включает:
● 1 июня - официальная церемония приветствия и открытие Недели культурного туризма Сиань - Алматы;
● 2 июня - масштабный гуманитарный фестиваль на площади Дворца Республики;
● 3 июня - экскурсии по музеям и достопримечательностям Алматы;
● 4 июня - спортивные и молодежные мероприятия, включая товарищеские матчи и встречи женщин-предпринимательниц;
● 5 и 6 июня - отправление в обратный путь;
● 7 июня в 18.30 (по пекинскому времени) - прибытие поезда в Сиань.
Этот проект стал важным шагом в укреплении культурных связей и развитии туристического сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он реализован по поручению главы государства и входит в число ключевых инициатив, направленных на развитие железнодорожного туризма и продвижение Казахстана как туристического направления.
Поезд проследовал через город Урумчи, пересек международный пограничный переход Хоргос, где была выполнена смена колесных пар, затем проследовал через станцию Алтынколь и прибыл в Алматы.
Запуск туристического поезда был организован АО "НК "ҚТЖ" при поддержке правительства провинции Шэньси, муниципальных властей Сианя, а также акимата Алматы и при содействии Министерства туризма и спорта РК, Министерства иностранных дел РК.
Мероприятие собрало представителей государственной и транспортной сфер двух стран. В нем приняли участие заместитель акима города Алматы, директор муниципального управления культуры и туризма города Сианя, заместитель председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы", председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК, а также председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?