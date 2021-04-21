Тургумбаев: в текущем году уровень преступности снизился на 13%

НУР-СУЛТАН -Министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбав доложил Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной ситуации, результатах работы органов внутренних дел за первый квартал текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тургумбаев доложил президенту о позитивных тенденциях по ряду направлений деятельности ведомства. По его словам, в текущем году уровень преступности по стране снизился на 13%, при этом количество грабежей, краж и хулиганств уменьшилось на 37%. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о состоянии борьбы с наркопреступностью. По данным МВД, в первом квартале полицейскими выявлено 860 преступлений в данной сфере, ликвидировано 8 лабораторий по производству синтетических накротиков, изъято более 1 тонны наркотических веществ, сообщает пресс-служба Акорды.

Министр также сообщил о состоянии безопасности на дорогах, исполнении поручений главы государства по обеспечению принципа "полиция шаговой доступности" и реформированию службы участковых инспекторов.

Кроме того, Тургумбаев отчитался о доведении до положенных норм штатной численности подразделений по защите женщин и детей от насилия, а также о поэтапном введении специализации женщин-следователей по расследованию уголовных дел о насильственных преступлениях в отношении женщин и детей.

По итогам встречи Токаев поручил главе МВД активизировать работу по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Глава государства также указал на необходимость принятия мер по совершенствованию работы с личным составом и информационной политики ведомства.

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