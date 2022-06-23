Турлыханов рассказал Токаеву о развитии массового и спорта высших достижений в стране

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулета Турлыханова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Даулет Турлыханов рассказал президенту о развитии массового и спорта высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к летним Олимпийским играм в 2024 году, сообщает пресс-служба Акорды

Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи было уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.

В этом контексте глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления работы по развитию летних и зимних видов спорта в регионах.