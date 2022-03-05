Учение Военно-морских сил Казахстана проходит на Каспии

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В казахстанском секторе Каспийского моря военные моряки отрабатывают действия по боевому применению группировки ракетно-артиллерийских кораблей, сообщили в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отмечается, что учения проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии. Руководит учением главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.
В ходе маневров совершенствуется уровень подготовки экипажей, отрабатывается порядок их взаимодействия при выполнении задач по защите территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря", - уточнили в ведомстве.
Особое внимание уделено спасательным действиям экипажей при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие. Военными моряками также выполняются мероприятия по противодиверсионной защите кораблей, противодействию беспилотным летательным аппаратам и катерам условного противника.