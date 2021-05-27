Уголовную ответственность за нелегальный оборот драгметаллов вернут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - На пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам усиления мер, препятствующих нелегальному обороту драгоценных металлов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроектом предлагается новая статья в Уголовный кодекс, предусматривающая уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных изделий, проинформировали в пресс-службе мажилиса.

Напомнив, что вопрос усиления ответственности за подобного рода преступления уже неоднократно обсуждался депутатами, спикер палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на ухудшении ситуации в связи с тем, что в отечественном законодательстве необходимая статья декриминализована и предусматривается только административная ответственность.

Это повлекло масштабный рост криминальной активности в данной сфере, а также переток "чёрных" старателей из соседних стран, где наказание ужесточено. Только в Степногорском регионе за период с 2015 по 2020 годы изъято почти 6,5 тыс. тонн незаконно добытого золотосодержащего сырья", - сказал Нигматулин.

Таким образом, отметил спикер, наносится серьёзный ущерб экономике страны, в том числе в виде недопоступления налогов, недопоступления других обязательных платежей в бюджет.

Также депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц.





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