Указ Токаева о реабилитации жертв политических репрессий вынесен на публичное обсуждение

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - На публичное обсуждение на сайте электронного правительства вынесен проект указа президента Казахстана "О государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий", передает Kazakhstan Today.

В проекте указа предлагается создать государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий, утвердить положение и состав о государственной комиссии. Контроль за исполнением указа планируется возложить на администрацию президента.

Комиссия должна стать консультативно-совещательным органом при президенте. При осуществлении своей деятельности госкомиссия будет руководствоваться Конституцией и законами Республики Казахстан.

Комиссия будет осуществлять следующие функции:

- завершение работы по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв политических репрессий и незаконного преследования;

- выработку и внесение предложений правительству по разработке законопроектов и иных подзаконных актов для полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий;

- определение методологии научного изучения и проведения процессов реабилитации лиц, невинно осужденных и подвергшихся политическим репрессиям, лишению жизни и свободы, принудительному лечению в психиатрических учреждениях, изгнанию из страны и иным ограничениям прав и свобод по политическим убеждениям, классовой, социальной, национальной, религиозной или иной принадлежности;

- определение полного перечня категорий фактически не реабилитированных жертв политических репрессий в Казахстане, в том числе: категории жертв, не охваченных действующим законодательством.

В законопроекте предлагается председателем комиссии сделать государственного секретаря Казахстана, в состав включить ученых, руководителей госорганов, национального и государственного архивов, представителей общественных организаций.

Публичное обсуждение проекта указа будет проходить до 5 октября.

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