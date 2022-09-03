Умаров назначен директором службы центральных коммуникаций

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Назначить Кыдырали Дархана Куандыкулы министром информации и общественного развития Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Также указом главы государства Аскар Умаров освобожден
от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан.
Дархан Кыдырали родился 16 апреля 1974 года.
Карьера:
2001-2005 годы - Международный Казахско-Турецкий университет имени Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник;
2003-2005 годы - ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра "Бауыржантану";
2005-2006 годы - доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Гумилева;
2005-2006 годы - заместитель главного редактора альманаха "Туган тіл";
2006-2007 годы - заместитель директора президентского центра культуры Республики Казахстан;
2006-2007 годы - ведущий духовно-познавательной программы "Кумбез" телеканала "Казакстан";
2007-2008 годы - советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан;
2008-2009 годы - эксперт администрации президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором;
2009-2012 годы - заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан;
2012-2014 годы - заместитель генерального секретаря Тюркского совета;
2014 год, переизбран с 09.2018 года - президент международной организации "Тюркская академия";
07.2016 год, 05.2021 год - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан".