Уникальная флора и фауна: Токаев поручил развивать туризм в Каспийском регионе

Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил улучшение инфраструктуры Атырауской области одним из приоритетов развития региона.
По словам президента, в Атырауской области в удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели.
Также отстает и качество дорог республиканского значения. Он отметил медленный ремонт трассы Атырау - Астрахань и поручил правительству обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ.
В целом разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле", - заверил глава государства.
Отдельное внимание президент оказал развитию придорожной инфраструктуры. Так, после ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастет трафик на дороге Атырау - Доссор. Уполномоченные органы, поручил он, должны ускорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую.
Многие села Атырауской области не подключены к централизованному водоснабжению. Во многих населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии. В ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 %. Поэтому правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения. Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода Астрахань - Мангистау, износ которого достиг 80%", - высказался Токаев.
Вместе с тем, продолжил глава государства, правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги. "Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати. Поручаю правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан питьевой водой - обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо", - высказался президент.
Другая насущная проблема Атырауской области - износ сетей электроснабжения, который, по информации главы государства, достиг 40%.
В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт. В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возможности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области", - подчеркнул Токаев.
Он напомнил, что в прошлом году поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны.
Поручаю правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения. Необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета. Кроме того, есть замечания к работе компании "Атырау Жарык". Если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать", - считает он.
Также непростой проблемой остается и состояние инженерной инфраструктуры. В регионе ведется интенсивное жилищное строительство. Однако много и старых домов.
Почти четверть многоэтажек, а это 432 дома, находятся в аварийном состоянии. Правительству совместно с акиматом необходимо решить данный вопрос. Следует также активизировать строительство для переселения жителей аварийных домов", - заключил Касым-Жомарт Токаев.