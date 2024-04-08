Усилить контроль за качеством питьевой воды в зонах подтоплений поручил премьер-министр РК  

На сегодня режим ЧС сохраняется в 10 областях

Фото: МЧС РК

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Атырау. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и качеством питьевой воды поручил Министерству здравоохранения премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, - Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и качеством питьевой воды поручил Министерству здравоохранения премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, сообщила пресс-служба правительства.





Кроме того, Минсельхозу поручено обеспечить необходимый ветеринарный контроль за домашними и дикими животными, не допустив ухудшения эпизоотической ситуации.





По данным МСХ, в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 60 тыс. голов сельхозживотных. Вместе с тем для недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления проводится сбор и утилизация павших животных. На сегодняшний день утилизировано 1013 голов, в том числе КРС -133, МРС - 809 голов, лошадей - 64.





Ситуация с паводками остается сложной. Президентом поставлена задача обеспечить правопорядок на подтопленных территориях. Жизнеобеспечение городов и сел должно быть на соответствующем уровне. Жителям нужно предоставить все необходимое. Поручаю усилить контроль и не допускать необоснованное повышение цен на продукты. Факты пресекать. Сейчас в ряде регионов началась работа по возмещению ущерба и выплате компенсации. Эту работу нужно проводить максимально прозрачно - без бюрократии и оперативно. Никто не должен остаться без помощи. Акимам ситуацию держать на особом контроле. Коммунальные предприятия и санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Нужно качественно и бесперебойно оказывать все необходимые услуги населению", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Также премьер поручил МВД принять меры по обеспечению сохранности имущества эвакуированного населения, акиматам - обеспечить население в эвакуационных пунктах всем необходимым, а также проработать вопрос временного проживания на период восстановительных работ.





На сегодня режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. В настоящее время площадь, покрытая снегом, в целом по стране составляет 15%, в северных, восточных и центральных регионах - порядка 40%.





В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 12 тыс. человек, более 800 единиц техники, порядка 400 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Из зон ЧС эвакуировано свыше 70 тыс. человек.





Как сообщалось ранее, Минздрав РК исследовал воду в паводкоопасных регионах, более 130 проб не соответствуют нормам.





По словам вице-министра здравоохранения РК Айжан Есмагамбетовой, в настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, характерным для паводкового периода, стабильная.



