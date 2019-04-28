Усилить поддержку трудовых переселенцев в Павлодарской области поручил президент РК

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Павлодар. 27 апреля. Kazakhstan Today - На встрече с общественностью Павлодарской области глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить поддержку трудовых переселенцев, передает Kazakhstan Today.

Нам нужны активные действия в сфере занятости, также следует усилить меры поддержки населения, переселяющегося из трудоизбыточных регионов. Сегодня ежегодная потребность области в рабочей силе составляет более 25 тыс. человек. Ключевым здесь является создание благоприятной инфраструктуры, строительство доступного и арендного жилья", - цитирует Токаева пресс-служба президента РК.

Глава государства также отметил, что Павлодарская область является одним из крупныx промышленныx регионов, который вносит существенный вклад в развитие страны.

За годы Независимости экономический потенциал Прииртышья значительно укрепился. Ваша область превратилась в один из флагманов промышленности и энергетики Казахстана. Благодаря инициированной Елбасы программе индустриализации в регионе реализовано более 90 проектов на 988 млрд тенге. Эти проекты охватывают топливно-энергетический комплекс, нефтехимию, металлургию и другие отрасли", - сказал президент Казаxстана.

Он обратил внимание руководства области на вопросы, связанные с повышением благосостояния населения.

В регионе один из самых низких в стране показателей обеспеченности сел питьевой водой. Эту проблему нужно решать безотлагательно и на системной основе. В рамках программы "Развитие регионов до 2020 года" в 2018 году на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета была выделена сумма в 2,7 млрд тенге. Поручаю правительству и акиму обеспечить жесткий контроль за каждым выделяемым тенге. Только так мы сможем своевременно и эффективно решить вопросы обеспечения людей водой", - подчеркнул Токаев.

Президент также отметил, что для данного региона острой остается проблема экологии.

Мы уделяем огромное внимание здоровью нации, пропаганде здорового образа жизни. Однако из-за бесконтрольных выбросов предприятий в наших промышленных центрах складывается критическая экологическая ситуация", - заявил президент Казаxстана.

Глава государства поручил акиму области совместно с правительством реализовать весь комплекс мер, предусмотренных Дорожной картой в рамках Года молодежи.

В завершение он отметил, что развитие регионов и повышение благосостояния населения всегда будут наxодиться на особом контроле.

По данным пресс-службы, перед встречей с общественностью президент Казаxстана ознакомился с деятельностью АО "Казаxстанский электролизный завод". Главе государства было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 250 тыс. тонн алюминия в год.

Напомним, президент Казахстана находится в Павлодарской области с рабочей поездкой.

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