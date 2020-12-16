Усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене - Токаев

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня независимости высказался об изменениях в глобальной политике, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды

На наших глазах создается новый миропорядок. В условиях геостратегической неопределенности усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене. Мы видим, как стремительно падает уровень доверия между государствами, какие жесткие формы приобретает борьба между ними за ресурсы и влияние. Сегодня глобальный статус народов во многом определяется в ожесточенной гонке за технологическое лидерство. Мы также становимся свидетелями нарастания религиозных противоречий и усиления ксенофобских настроений во всем мире", - сказал президент.

Он добавил, что особо острое звучание сегодня получают экологические проблемы. Все более реальные очертания приобретают прогнозы о скором завершении "нефтяной эры".

Все эти вызовы и мировые дисбалансы резко обостряются на фоне пандемии коронавируса. Поэтому значение гармоничного сопряжения внутренних и внешних задач развития страны резко возрастает", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в этих непростых условиях казахстанцы должны бороться за повышение конкурентоспособности страны.

Нам необходимо мобилизовать все свои силы и ресурсы для повышения реальной конкурентоспособности Казахстана. Сегодня как никогда важны консолидация нации и беззаветное служение ценностям Независимости каждого гражданина. Мы продолжим свой внешний курс на укрепление системы международной безопасности, содействуя усилению роли многосторонних структур и ООН. Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, последовательно проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою эффективность в современном многополярном мире. Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, последовательно проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою эффективность в современном многополярном мире", - сказал Токаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства