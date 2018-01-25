Ускенбаев назначен вице-министром по инвестициям и развитию РК

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Ускенбаев Каирбек Айтбаевич назначен на должность вице-министра по инвестициям и развитию РК, сообщается на официальном портале премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

Каирбек Ускенбаев родился в 1964 году в городе Астане. В 1986 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 1996 году — Акмолинский аграрный университет, в 2004 году - Дипломатическую академию ЕНУ имени Гумилева. Квалифицирован по специальностям юрист, организатор-экономист и специалист в области международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 1982 году. В 1982-1993 годы служил в органах внутренних дел, занимал должность заведующего отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации.

В 1993-1996 годы работал главным юрисконсультантом, начальником отдела юридического обеспечения и контроля, директором бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу РК.

В 1996-2006 годы занимал должности заместителя председателя правления Государственного комитета РК по приватизации по Акмолинской области, председателя Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом, председателя территориального комитета госимущества и приватизации по Акмоле, директора государственного коммунального предприятия "Фонд коммунальной собственности Астаны", председателя Комитета по регулированию торговой и туристской деятельности министерства индустрии и торговли РК.

В 2006-2011 годы работал председателем Комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК и вице-министром туризма и спорта.

В 2011-2016 годы занимал должности начальника главного управления материально-технического обеспечения РГУ "Войсковая часть 20015", заместителя генерального директора ТОО "КазМунайГаз-Сервис", первого вице-министра регионального развития РК и вице-министра национальной экономики РК.

С 2016 года по настоящее время занимал должность Управляющего директора АО "НУХ "Байтерек".

Награжден орденами "Курмет" и "Парасат".

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