Ускорить реализацию социально значимых проектов в Бурабайском районе поручил глава Акмолинской области

Кокшетау. 21 сентября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел совещание по дальнейшему развитию Бурабайского района. С отчетом о проводимой работе и предстоящих планах доложили аким и заместитель района, руководители отделов районного акимата, передает Kazakhstan Today.

Ермек Маржикпаев указал на отсутствие слаженной системной работы служб и ответственных работников района, повлекшее затягивание сроков в реализации социально значимых проектов. Это негативно сказывается на показателях развития области и вызывает справедливое недовольство жителей района, сообщила пресс-служба главы региона.

Перед людьми неудобно. Щучинск буквально замер в своем развитии, не соответствует статусу города. Вы читаете комментарии о районе в социальных сетях? И я их понимаю", - обратился аким области к присутствующим.

В регионе допущено снижение темпов жилищного строительства. По итогам 8 месяцев план по сдаче квадратных метров выполнен на 80%. По проекту строительства канализации в городе Щучинске имеется отставание от графика по освоению выделенных из бюджета средств из-за задержки в поставках оборудования. С 2009 года стоит на повестке дня вопрос по канализационно-очистным сооружениям в Бурабайском районе.

На совещании также были рассмотрены вопросы сельского хозяйства, освоения бюджетных средств, развития дорожной инфраструктуры района, благоустройства улиц и дворовых территорий Щучинска, организации полигона для утилизации твердых бытовых отходов, скотомогильников в соответствии с санитарными нормами.

Аким области отметил, что Бурабайский район, традиционно принимающий много гостей, должен с каждым годом улучшаться. Для этого необходимо не только реализовывать имеющиеся проекты, но и находить новые. Руководитель региона поручил своим заместителям на будущий год разработать по курируемым направлениям детальные планы по дальнейшему развитию Бурабайского района.

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