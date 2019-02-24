Успешная операция по возвращению 47 казахстанцев из Сирии может стать сюжетом для художественного фильма

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству культуры и спорта и телерадиокорпорации "Казахстан" обсудить возможность проведения съемок художественного фильма, основанного на реальной гуманитарной операции по освобождению из Сирии граждан Казахстана, оказавшихся в заложниках у террористических групп, передает Kazakhstan Today.

Информацию об успешном проведении операции впервые сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в начале января текущего года. По словам главы государства, спецслужбы Казахстана спланировали и безукоризненно провели спецоперацию "Жусан", в результате которой в Казахстан смогли вернуться 47 человек, 30 из которых - дети. Позже депутаты мажилиса от фракции "Нур Отан" обратились к главе правительства с депутатским запросом, в котором предложили снять художественный фильм о проведенной операции. По мнению мажилисменов, фильм, основанный на реальных событиях, может посодействовать укреплению чувства патриотизма и защищенности у казахстанцев. Премьер-министру предложение понравилось, однако он указал депутатам на ряд моментов, которые требуют особого внимания.

Создание такого фильма затрагивает ряд чувствительных вопросов, связанных с участием определенных стран, и требует тщательной проработки. То есть для построения сюжетной линии планируемого кинопроекта необходимо осветить обстоятельства, которые предшествовали и привели к проведению акции по вызволению наших сограждан, оказавшихся в горячих точках на сирийской территории", - ответил мажилисменам Б. Сагинтаев.

По его словам, казахстанцы добровольно сдались "сирийским демократическим силам", благодаря чему сотрудникам спецслужб удалось вывезти их в Казахстан транзитом через третьи страны. Кроме того, еще не все граждане РК смогли вернуться на родину, поэтому раскрывать подробности спецоперации пока небезопасно. Глава правительства поручил МИК РК совместно с другими заинтересованными госорганами проанализировать все варианты предложения о создании фильма.

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