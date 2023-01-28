Утвержден регламент работы правительства Казахстана
Определены основные принципы работы правительства
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 6 января 2023 года № 10 "О регламенте правительства Республики Казахстан". Документом утвержден регламент работы правительства.
Отмечается, что основными принципами работы правительства являются:
- приоритет сущности над формой - главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению;
- цифровизация по умолчанию - приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате;
- управленческая ответственность - недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам;
- непрерывное совершенствование - формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов;
- оптимальность регламентации - установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля;
- проактивный контроль - проведение периодичного мониторинга исполнения поручений в целях недопущения отклонений от плановых показателей, которые в будущем могут привести к негативным последствиям.
Постановлением утвержден порядок подготовки и проведения заседаний правительства. Сообщается, что заседания проводятся не реже одного раза в месяц и созываются руководителем аппарата правительства по поручению премьер-министра либо президента.
Ответственность за своевременное и качественное исполнение контрольных документов, разработку проектов законодательных и подзаконных правовых актов, представление их на рассмотрение президенту и премьер-министру возлагается на первых руководителей центральных и местных исполнительных органов.
При этом контроль осуществляется путем:
- мониторинга данных, размещенных в информационных системах, социальных сетях и других цифровых источниках;
- истребования необходимой информации;
- заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;
- ревизии и иных форм документальной проверки;
- проверки с выездом на место;
- других, не противоречащих законодательству Республики Казахстан способов.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, в конце прошлого года премьер-министр РК обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы.