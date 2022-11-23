Смаилов обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы правительства на ближайшие годы в свете прошедших выборов президента страны, сообщает пресс-служба правительства.
Основная задача правительства на ближайшие семь лет - обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного лавы государства. В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике", - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.
По его словам, усилия правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения, повышение доходов населения.
Глава кабмина отметил, что для достижения главной цели - построения Справедливого Казахстана - все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни населения нашей страны.
Мы должны обеспечить практическую реализацию всех стратегических документов, программ и проектов, направленных на решение социально-экономических вопросов", - уточнил премьер.