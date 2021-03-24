Утвержден состав Комиссии по земельной реформе

НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - По поручению главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений создана Комиссия по земельной реформе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал распоряжение № 62-р от 19 марта 2021 года "О создании Комиссии по земельной реформе". Данным документом, в частности, утверждены общие положения, задачи, организация и порядок работы Комиссии, а также ее состав, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Состав Комиссии по земельной реформе:

Тугжанов Ералы Лукпанович - заместитель премьер-министра Республики Казахстан, председатель;

Омаров Сапархан Кесикбаевич - министр сельского хозяйства Республики Казахстан, заместитель председателя;

Темиржанов Мурат Баритович - председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, секретарь;

Кырыкбаев Арман Оразбаевич - секретарь партии "Nur Otan" (по согласованию);

Бектаев Али Абдикаримович - депутат сената парламента Республики Казахстан, председатель Народной патриотической партии "Ауыл", председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию);

Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы - депутат сената парламента Республики Казахстан, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (по согласованию);

Бактиярулы Мурат - депутат сената парламента Республики Казахстан, председатель комитета по социально-культурному развитию и науке (по согласованию);

Куришбаев Ахылбек Кажигулович - депутат сената парламента Республики Казахстан, секретарь комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (по согласованию);

Султанов Ерик Хамзинович - депутат сената парламента Республики Казахстан, секретарь комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (по согласованию);

Барлыбаев Ерлан Хайланович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, член демократический партии "Ак жол", председатель Комитета по аграрным вопросам (по согласованию);

Конуров Айкын Ойратович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, председатель Народной партии Казахстана (по согласованию);

Уисимбаев Аскарбек Съезбекович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию);

Тлеухан Бекболат Канайулы - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (по согласованию);

Сарым Айдос Амироллаевич - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (по согласованию);

Абдигалиулы Берик - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (по согласованию);

Смагул Бакытбек - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (по согласованию);

Ашимжанов Жанарбек Садыканович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию);

Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы - заместитель акима города Нур-Султана;

Азирбаев Мухит Бакытович - заместитель акима города Алматы;

Айманбетов Маулен Зарлыкович - заместитель акима города Шымкента;

Абдыкаликов Галимжан Кенжешович - заместитель акима Акмолинской области;

Кенжеханулы Ермек - заместитель акима Актюбинской области;

Турдалиев Серик Мелисович - заместитель акима Алматинской области;

Нурлыбаев Кайрат Ескабылулы - заместитель акима Атырауской области;

Нурбаев Ержан Ахтанович - заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

Манкеев Мухтар Наурызбаевич - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области;

Ныгмашев Берик Болатович - заместитель акима Жамбылской области;

Шайдаров Серик Жаманкулович - заместитель акима Карагандинской области;

Нурмухамбетов Гауез Торсанович - первый заместитель акима Костанайской области;

Жаханов Бахыт Дюсенович - заместитель акима Кызылординской области;

Ниязов Галымжан Мукырович - заместитель акима Мангистауской области;

Байханов Асаин Куандыкович - заместитель акима Павлодарской области;

Тасмаганбетов Марат Иманбаевич - первый заместитель акима Северо-Казахстанской области;

Тажибаев Улан Калмуханович - заместитель акима Туркестанской области;

Есенеев Ербол Еркенович - управляющий директор - директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию);

Сауэр Иван Адамович - председатель комитета агропромышленного комплекса президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию);

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович - президент республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" (по согласованию);

Бисетаев Кайрат Серикбаевич - председатель объединения юридических лиц "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" (по согласованию);

Садырбаев Алмазбек Жумабекович - председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Национальная ассоциация овцеводов Казахстана SHOPAN ATA" (по согласованию);

Бактибаев Максут Бахтжанович - председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Мясной союз Казахстана" (по согласованию);

Турисбеков Заутбек Каусбекович - первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов (по согласованию);

Кошим Досмуханбет Калмаханулы - председатель общественного объединения "Улт тагдыры", политолог (по согласованию);

Худайбергенов Олжас Абдумаликович - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Центр стратегических инициатив", экономист (по согласованию);

Куатов Даурен Касенович - писатель, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (по согласованию);

Тайжан Мухтар Болатханович - президент фонда Болатхана Тайжана, общественный деятель (по согласованию);

Кожык Жанибек - общественный деятель, писатель (по согласованию);

Базарбек Бакытжан Жумабекулы - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Bazarbek & Partners", юрист (по согласованию)

Толыкбай Максат - журналист (по согласованию);

Жумалы Расул Берекетович - политолог, член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (по согласованию);

Башимов Марат Советович - директор экспертного института европейского права и прав человека, политолог (по согласованию);

Ошакбаев Рахим Сакенович - директор общественного фонда "Центр прикладных исследований "TALAP", экономист (по согласованию);

Абенов Мурат Абдуламитович - председатель объединения юридических лиц "Национальная палата образования и инновации "Серпін", общественный деятель (по согласованию);

Терещенко Сергей Александрович - президент объединения юридических лиц "Национальный союз пчеловодов Казахстана "БАЛ-АРА", Алматинская область (по согласованию);

Нажметдинулы Болатбек - председатель объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Союз садоводов", Туркестанская область (по согласованию);

Жайнбаева Нурсауле Айсагалиевна - председатель общественного объединения "Ассоциация крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов "Агророст", Мангистауская область (по согласованию);

Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович - учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Байсерке-Агро", Алматинская область (по согласованию);

Буканов Сайран Балкенович - учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Каркын", герой труда Казахстана, Костанайская область (по согласованию);

Сагналин Нурлан Шынбаевич - учредитель товарищества с ограниченной ответственностью "Актеп", Актюбинская область (по согласованию);

Ходжаназаров Айдарбек Асанович - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Олжа Агро", Костанайская область (по согласованию);

Уалиев Батырбек Турсунбекович - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма TNK", Акмолинская область (по согласованию);

Жаксылыков Асен Дулатович - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Гормолзавод", Акмолинская область (по согласованию);

Джакибаев Мурат Урынбаевич - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Белес Агро", Западно-Казахстанская область (по согласованию);

Касицин Александр Анатольевич - директор товарищества с ограниченной ответственностью "ГАЛИЦКОЕ", Павлодарская область (по согласованию);

Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Кайнар", Карагандинская область (по согласованию);

Абитаев Фарид Кумашевич - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Опытное хозяйство масличных культур", Восточно-Казахстанская область (по согласованию);

Уразбаев Сайлау Шаймарданович - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Каракудук", Павлодарская область (по согласованию)

Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Тан ЛТД", Кызылординская область (по согласованию);

Искаков Нартай Жуматайулы - директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Кара-озек", Акмолинская область (по согласованию);

Зенченко Геннадий Геннадьевич - директор коммандитного товарищества "Зенченко и К", Северо-Казахстанская область (по согласованию);

Мамбетов Еркебулан Нурмагамбетович - генеральный директор коммандитного товарищества "Мамбетов и компания", Северо-Казахстанская область (по согласованию);

Егизбаев Оразгелды Утегенович - глава сельскохозяйственного производственного кооператива "Оразгелды-Датка", Туркестанская область (по согласованию);

Егизбаев Керимхан - глава научно-производительного крестьянского хозяйства "Агротехнология", Кызылординская область (по согласованию);

Жабяк Игорь Васильевич - глава крестьянского хозяйства "ШАНС", Карагандинская область (по согласованию);

Хильниченко Александр Викторович - заместитель председателя правления коммандитного товарищества "Хильниченко и К", Алматинская область (по согласованию);

Манатов Саха Узакович - глава крестьянского хозяйства "Aspan agro", Жамбылская область (по согласованию);

Нурбаев Талап Даулетбаевич - глава крестьянского хозяйства "Нурсултан", Жамбылская область (по согласованию);

Сарманов Мурат Сатыбалдиевич - глава крестьянского хозяйства "Нурлы Дала", Атырауская область (по согласованию);

Балжигитов Сейтжан Капанович - глава крестьянского хозяйства "Достан Ата", Атырауская область (по согласованию);

Токашев Оралбек Нурмуханбетович - глава крестьянского хозяйства "Балке", Восточно-Казахстанская область (по согласованию);

Алишев Казыбек Курмангалиевич - глава крестьянского хозяйства "Арман-М", Актюбинская область (по согласованию).

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