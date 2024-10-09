Утверждены правила взаимодействия уполномоченных лиц госорганов со СМИ

Приказ вводится в действие с 18 октября

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра культуры и информации от 27 сентября 2024 года утверждены правила взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со СМИ с уполномоченным органом в области масс-медиа.





В правилах говорится , что при назначении уполномоченного лица государственным органом (за исключением Службы государственной охраны РК) его контактные данные направляются в уполномоченный орган, который на основе предоставленной информации формирует справочник об уполномоченных лицах.





Еженедельно в уполномоченный орган направляется информация на предстоящую неделю с приложением информационно-справочных материалов.





При возникновении вопросов, относящихся к деятельности нескольких центральных государственных органов и местных исполнительных органов, уполномоченное лицо предоставляет в течение одного рабочего дня в уполномоченный орган информацию в рамках своей компетенции для формирования единой информационной повестки и дальнейшего распространения информации среди других заинтересованных государственных органов и СМИ.





На основе этой информации уполномоченный орган формирует еженедельный медиа-гид на предстоящую неделю и направляет в течение одного рабочего дня в СМИ.





Приказ вводится в действие с 18 октября 2024 года.