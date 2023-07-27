Увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов планируется в Казахстане

Увеличить переработку отходов планируется за счет стимулирования и внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы улучшения экологической обстановки в регионах Казахстана и развития возобновляемых источников энергии рассмотрены на заседании совета по переходу к "зеленой экономике" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает - Вопросы улучшения экологической обстановки в регионах Казахстана и развития возобновляемых источников энергии рассмотрены на заседании совета по переходу к "зеленой экономике" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы кабмина.





Показатель переработки и утилизации коммунальных отходов планируется довести до 40% к 2030 году, а в долгосрочной перспективе - до 60% к 2050 году. Охват населения услугами сбора и вывоза отходов должен достичь 100% к 2040 году за счет организации централизованной системы в сельских населенных пунктах", - заявила на заседании правительства глава Минэкологии Зульфия Сулейменова.





По ее словам, увеличить переработку отходов планируется за счет стимулирования и внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях. Наряду с этим будет проводиться работа по рекультивации и строительству новых полигонов ТБО.





Также ведомство намерено принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности за счет модернизации ТЭЦ и перехода на газовое топливо, защите охраняемых природных участков, редких видов растений и животных, а также расширению площади лесов.





Реализация благоприятных для экологии мер запланирована также в сферах сельского хозяйства, энергетики и управления водными ресурсами.





Премьер-министр подчеркнул, что "зеленая экономика" является одним из важных инструментов устойчивого развития страны в целом. В этой связи достижение целей и индикаторов, поставленных в концепции, потребует значительного изменения траектории развития экономики Казахстана.





В результате этого улучшатся условия жизни населения, состояние атмосферного воздуха, управление отходами, использование водных и земельных ресурсов", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-министр поручил Минэкологии ускорить актуализацию концепции и в срок до 1 декабря внести проект в аппарат правительства.





На заседании также обсуждены планы и принимаемые меры по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии. Было отмечено, что на сегодняшний день в республике работают 132 объекта ВИЭ суммарной мощностью 2525 МВт. Запуск новых объектов идет с опережением плановых показателей. В целом к 2027 году планируется ввести еще 6720 МВт возобновляемой генерации.





Смаилов обозначил важность синхронизации секторов традиционной и возобновляемой энергетики, а также стимулирования развития малых установок ВИЭ на уровне домохозяйств, малого, среднего бизнеса и фермерских хозяйств.





В начале июля сообщалось о пожаре на мусорном полигоне близ Актобе. Возгорания на свалке происходят регулярно с 2015 года.





Также в Уральске в конце мая несколько дней горел мусорный полигон. Площадь пожара составила 1 гектар.





По мнению экологов, при сгорании твердых бытовых отходов происходит выброс диоксинов - мощнейших канцерогенных ядов, которые накапливаются в организме человека и вызывают мутагенные изменения. Диоксины имеют свойство годами отравлять организм человека и животных, более того, они накапливаются по пищевым цепям. Канцерогенные вещества с тлеющей свалки воздействует на все живое в радиусе 24 километров.