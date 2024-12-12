Уволенным за проступки госслужащим ограничат возможность попасть на госслужбу повторно

Поправки в закон "О госслужбе" принял во втором чтении мажилис

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении поправки в закон "О государственной службе РК". По данным пресс-службы нижней палаты, закон привели в соответствие с нормами Конституции.





Ранее Конституционный суд признал не соответствующим Конституции бессрочный запрет на поступление на госслужбу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих госслужбу. В действующей норме отсутствует соразмерность правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов госслужбы и госуправления.





Поправками устанавливаются следующие сроки ограничения для уволенных с госслужбы:





1 год - за несоблюдение ограничений, установленных законами Казахстана, или служебной этики;

2 года - за дисциплинарные проступки (в действующем установлен пожизненный запрет);

3 года - за совершение административных коррупционных правонарушений или уголовных проступков (в действующем 3 года ограничений);

5 лет - за совершение преступления небольшой и средней тяжести (в действующем 3 года ограничений).





При этом бессрочное ограничение сохраняется для лиц, совершивших коррупционные, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершивших преступления в составе преступной группы.





Судьи, уволенные по причине профессиональной непригодности, смогут устроиться на госслужбу.





Также Конституционный суд счел, что уволенные за профнепригодность судьи имеют право поступить на госслужбу.





Кроме того, снят бессрочный запрет на поступление на воинскую и правоохранительную службу для лиц, уволенных с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд.





Соответствующие нормы в законах "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О правоохранительной службе" признаны неконституционными.





Срок ограничения приема на службу в специальные госорганы для лиц, совершивших уголовный проступок, предложено увеличить до 6 лет, а для совершивших преступление средней тяжести - до 8 лет.





При этом на госслужбу не будут допускаться граждане, совершившие некоторые категории преступлений средней тяжести (против личности, семьи и несовершеннолетних, мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности и другие).

А госслужащих, занявших новую должность, станет возможным привлекать к ответственности за дисциплинарные проступки, совершенные на предыдущей государственной должности", - сообщает пресс-служба мажилиса.