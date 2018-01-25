Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В 2018 году охват территории Алматы камерами наблюдения планируется довести до 95%, передает Kazakhstan Today.

Для профилактики и предупреждения преступности полиция Алматы активно применяет IT-технологии. Сегодня в городе используются возможности более 115 тыс. камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

"Благодаря внедрению систем видеонаблюдения в минувшем году с их помощью раскрыто 1 218 преступлений, выявлено свыше 21 564 административных правонарушений, в том числе 20 801 нарушений Правил дорожного движения. Мы продолжаем практику подключения квартир и домов к системе охранной сигнализации. Под охрану взято 156 877 объектов различных форм собственности, в том числе 100 627 жилых помещений, подключенных на пульты централизованного наблюдения частных охранных организаций. Оснащение сигнализацией квартир владельцев оружия способствовало снижению краж оружия в 3,1 раза", - проинформировала официальный представитель городской полиции, подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В ведомстве рассказали о приоритетных задачах на текущий год.

"Планируется продолжить установку камер видеонаблюдения в рамках программ "Безопасная улица" и "Безопасный двор", и довести в этом году охват территории города до 95%. По аналогии с минувшим годом ДВД продолжит практику подключения квартир и домов к системам охранных сигнализаций, что позволит к концу 2018 года охватить более 25% жилых помещений на территории города Алматы", - уточнила отметила подполковник Азирбек.

По ее словам, в настоящее время в дежурные части районных УВД и отделов полиции осуществляется вывод изображений с установленных видеокамер для наблюдения за обстановкой в режиме реального времени, с возможностью просмотра видеозаписи. Кроме этого, внедрены охранные функции аналитики - реагирующие на вынос предметов и вещей, скопление лиц или оставленный предмет.

В текущем году ведомство начало разработку автоматизированной системы "Автонавигатор" с подключением системы GPS для контроля за несением службы участковыми инспекторами полиции на закрепленных административных участках и недопущения ими отклонения от него.

"Для профилактики уличной преступности и раскрытия преступлений в 2018 году планируется реализовать проект "Система видеомониторинга мест массового скопления граждан" с дополнительной установкой в общественных местах еще 1 тыс. камер видеонаблюдения, а также модернизации Центра оперативного управления. А в целях обеспечения безопасности дорожного движения разрабатывается проектно-сметная документация по расширению автоматизированной информационной системы "Безопасность дорожного движения" еще на 153 поста", - заключила представитель ДВД Алматы.

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