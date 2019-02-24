В 2019 году на социальную поддержку для семей с детьми в РК предусмотрено 365 млрд тенге

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В 2019 году бюджет социальной поддержки для семей с детьми запланирован в размере 365 миллиардов тенге, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане выстроена модель социально ориентированного государства. В этом отношении наша система социальной поддержки вполне сопоставима с системами социальной ориентированности стран мира. Особым государственным приоритетом является комплексная модель поддержки семей с детьми, которая включает систему государственных пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости и льготы при налогообложении. Только в этом году бюджет социальной поддержки для семей с детьми запланирован в размере 365 миллиардов тенге", - сообщил член Общественного совета города Алматы Даурен Бабамуратов.

Он отметил, что особое внимание наше государство уделяет многодетным матерям, для которых предусмотрен целый ряд льгот.

Каждой многодетной матери, награжденной подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка" или получившей ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени выплачивается ежемесячное государственное пособие. Эта выплата является пожизненной, не прекращается после выхода на пенсию, и назначается независимо от дохода. Размер пособия составляет 16 160 тенге и ежегодно индексируется на уровень инфляции. Сегодня такое почетное звание имеют 237 тыс. казахстанских матерей. Ежегодно на выплату данного пособия выделяется порядка 45 млрд тенге.

Многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алка" и "Куміс алка", освобождены от уплаты налога на транспортные средства и земельного налога, а также выплаты государственных пошлин. Многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, выплачивается специальное государственное пособие. В прошлом году такие пособия получили 271 тыс. семей на сумму 32,8 млрд тенге. Что касается пенсионного обеспечения, то матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право выйти на пенсию в 53 года", - сказал Даурен Бабамуратов.

Отдельные меры государственной поддержки предусмотрены для семей с низкими доходами. С 1 января 2018 года введен новый порядок оказания адресной социальной помощи для малообеспеченных семей. Сумма выплаты увеличена с 40% до 50% от прожиточного минимума, что позволило увеличить средний размер адресной соцпомощи почти в два раза, по сравнению с 2017 годом. Адресная социальная помощь, стала включать не только денежную выплату, но и предоставление социальных услуг, а также активные меры содействия занятости, такие как трудоустройство, обучение, предоставление микрокредитов.

Отдельные социальные меры поддержки предусмотрены для семей воспитывающих детей с ограниченными возможностями, для семей, потерявших кормильца и другие. Так, социальные меры поддержки детей с ограниченными возможностями включают пособие ребенку до 16 лет в размере 41 578 тенге ежемесячно. В зависимости от группы инвалидности детям от 16 до 18 лет предусмотрены выплаты: 57 021 тенге для первой группы инвалидности, 47 220 тенге для второй группы, 35 638 тенге для третьей группы. Кроме того, дополнительно к этим выплатам назначаются пособия лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия. В минувшем году такой вид государственного пособия получили свыше 80 тыс. человек. Размер данного пособия в 2019 году составляет 31 183 тенге", - проинформировал Даурен Бабамуратов.

Он напомнил, что с 1 июля 2018 года по поручению главы государства введено пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет. В прошлом году его получили 11,5 тыс. человек. В 2019 году размер пособия составляет 31 183 тенге.

Кроме того, дети с учетом индивидуальных потребностей бесплатно обеспечиваются техническими вспомогательными средствами (протезно-ортопедическая помощь, сурдо-, тифлосредства), специальными средствами передвижения (кресла-коляски), санаторно-курортным лечением и обязательными гигиеническими средствами.

Семьям, потерявшим кормильца, предусмотрены государственные пособия из бюджета в размере от 25 541 тенге при одном иждивенце до 62 663 тенге при шести и более детей. Если кормилец работал, то дополнительно предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Принимаемые меры в рамках социальной защиты материнства и детства положительно отразились на демографическом росте страны. За последние 10 лет рождаемость в Казахстане увеличилась на 10% - в 2008 году родилось 356 тысяч, а в 2018 году - 391 тысяча детей", - подчеркнул Даурен Бабамуратов.

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