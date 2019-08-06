В 2019 году в Кызылординской области планируется отремонтировать 192 километра дорог

Кызылорда. 5 августа. Kazakhstan Today - В 2019 году в Кызылординской области планируется провести ремонт 192 километров автомобильных дорог и улиц, передает Kazakhstan Today.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения на территории области составляет 3451 километр. Из них 1016 километров республиканских, 563 километра областных, 1872 километра автомобильных дорог районного значения. В 2013-2018 годах отремонтировано 1594 километра автомобильных дорог и улиц городов, поселков и населенных пунктов, а также построены и отремонтированы 12 мостов. В 2019 году планируется провести ремонт 192 километров автомобильных дорог местного значения, улиц населенных пунктов и мостов, сообщили в пресс-службе акима региона.

На сегодня в 212 населенных пунктах налажено 211 регулярных автобусных маршрутов в районные и областные центры. Ежедневно оказываются услуги по перевозке пассажиров из областного центра в Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Жезказган, Караганду, Туркестан, Сарыагаш, Актобе и др. С июля 2018 года запущен международный регулярный маршрут Кызылорда - Ташкент - Кызылорда.

Кроме этого, из областного центра организованы поезда сообщением Кызылорда - Алматы - Семей, Кызылорда - Кокшетау, Кызылорда - Петропавловск, Кызылорда - Нур-Султан-Нурлы жол, Кызылорда - Нур-Султан, Кызылорда - Туркестан и Кызылорда - Бесарык - Туркестан.

Для желающих воспользоваться воздушным транспортом из международного аэропорта "Коркыт Ата" выполняются рейсы в Анталию, Москву, Нур-Султан, Алматы, Атырау, Караганду. Четыре раза в неделю с июля 2018 года действует рейс Москва - Кызылорда - Москва, пользующийся большим спросом.

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