Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - В 2019 году ВВП Казахстана вырос на 4,5%, передает Kazakhstan Today.

Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым. В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о текущей социально-экономической ситуации в стране и предпринимаемых мерах по повышению благосостояния народа, пишет портал elbasy.kz

Елбасы акцентировал внимание на важности качественного исполнения пунктов Плана нации "100 конкретных шагов" по реализации Пяти институциональных реформ.

Ситуация в экономике неплохая. Сейчас важно тщательно подойти к реализации Плана нации "100 конкретных шагов". Есть выполненные задачи, но остаются и неисполненные пункты, которые требуют внимания", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Аскар Мамин представил информацию о достижении ключевых показателей экономического развития по итогам 2019 года и планах по дальнейшему укреплению национальной экономики.

Экономика страны развивается стабильно. Мы достигли высоких экономических показателей. В соответствии с показателями 2019 года рост ВВП составил 4,5%. Основные драйверы - сферы строительства, транспорта, торговли, связи", - сказал премьер-министр.

Согласно докладу главы правительства, темпы роста строительной отрасли составили 12,9%, торговли - 7,6%, связи - 5,2%, транспорта - 5,1%, обрабатывающей сферы - 4,4%, горнодобывающей отрасли - 3,7%. Реальные доходы населения выросли на 5,5%, инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%, товарооборот составил $97 млрд.

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