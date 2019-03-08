Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В 2019 году запланирован ввод 5000 новых мест в общежитиях, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, передает Kazakhstan Today.





В рамках рассмотрения хода реализации "Пяти социальных инициатив президента" министр доложил о проводимой работе по улучшению условий проживания студенческой молодежи. Е. Сагадиев отметил, что в 2019 году запланирован ввод 5000 мест.





"На сегодняшний день за 3,5 месяца нам поступило 20 заявлений на 11 144 места. Мы заключили 12 договоров на 6556 мест. Большинство из них уже строится. Дополнительно к этому до конца текущего месяца мы планируем заключить еще 8 договоров на 4588 мест. Это объекты, которые будут сданы в следующем году", - сообщил Е. Сагадиев.





Министр образования и науки РК отметил, что с момента реализации проекта организациями образования за счет собственных средств и без использования механизма государственного заказа было введено 10 объектов на 2780 мест.





В целом для ввода 75 тыс. новых мест до конца 2022 года имеются все условия. В частности, определено 170 земельный участков, 121 из которых принадлежит организациям образования, 49 участков выделены акиматами. 27 организаций разработали проектно-сметную документацию (ПСД), 62 разрабатывают. Создан банк уже разработанных и типовых ПСД, которые могут быть использованы новыми участниками проекта.





По 107 проектам определены источники финансирования: 50 - за счет собственных средств, 57 - с привлечением средств инвесторов. Вопрос привлечения частного сектора к участию в механизме является наиболее актуальным и требует дополнительных мер стимулирования. В частности, МОН РК предлагает субсидирование кредитных ставок застройщиков в рамках продления реализации Дорожной карты бизнеса до 2025 года. Вместе с тем со стороны местных исполнительных органов важно ускорить работу по выделению земельных участков.





Кроме того, глава ведомства проинформировал, что в 2018 году количество грантов увеличено на 20 тыс. мест. Общее количество грантов, выделяемых ежегодно, по республике достигло 69 тыс.: 53 тыс. студентов обучаются на бакалавриате, 13 тыс. - на магистратуре, свыше 2 тыс. - по программам PhD.





Е. Сагадиев отметил, что 50% всех грантополучателей обучаются по техническим специальностям (34 тысячи). Среди них актуальные для рынка труда направления как информационно-коммуникационные технологии, кибербезопасность, радиотехника и электроника. 5 тысяч грантов предусмотрены для сельской молодежи по программе "Серпін". Около 20% грантов направлены на подготовку учителей, в том числе с усиленными языковыми компетенциями.





Во всех вузах стоимость грантов по техническим и сельскохозяйственным специальностям стала равна стоимости грантов в национальных вузах и достигла 635 тыс. тенге. По словам министра образования и науки, поручение главы государства по выделению грантов и увеличению стоимости выполнено в полном объеме.





Для обеспечения доступности высшего образования принимаются ряд дополнительных мер.





Во-первых, ЕНТ проводится 4 раза в год. Первое тестирование было проведено в январе 2019 года. В нем приняли участие свыше 35 тыс. выпускников школ. Им дана возможность уже в феврале зачислиться в вуз для обучения на платной основе.





Во-вторых, согласно принятым изменениям в закон "Об образовании" внедряется новая модель приема в магистратуру аналогично бакалавриату. Присуждение образовательного гранта будет осуществляться на основе результатов комплексного тестирования с предоставлением возможности выбора вуза для обучения самим претендентам.





В целом реализация Третьей инициативы главы государства осуществляется в рамках запланированных сроков, находится на постоянном контроле и будет продолжена", - сказал Е. Сагадиев, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.





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