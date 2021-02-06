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В 2020 году МИИР РК проиграло в суде более 20 гражданских дел

05.02.2021 10855
Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в 2020 году проиграло в суде полностью по своим искам пять гражданских дел и в качестве ответчика - 25 дел, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщается на официальном сайте, МИИР РК за 2020 год участвовало при рассмотрении 51 гражданского дела, из них:
 
- в качестве истца - 18: удовлетворенных исков - 5/5 вступили в силу; частично удовлетворенных исков - 6/5; отказано в полном объеме - 3/3; оставлено без рассмотрения - 2;
 
- в качестве ответчика - 33: удовлетворенных исков - 3/3; частично удовлетворенных исков - 1/1; неудовлетворенных исков (в пользу госоргана) - 16/12; оставлено без рассмотрения - 9.
 
На сегодняшний день на рассмотрении в качестве истца находятся - 2, в качестве ответчика - 4 гражданских дела.
 
В доход республиканского бюджета в 2020 году взыскано 42 601 774 тенге.
 

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