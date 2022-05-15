В 2022 году на развитие Актюбинской области будет направлено более 150 млрд тенге

АКТОБЕ. 14 МАЯ - Находясь с рабочей поездкой в Актюбинской области, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Премьер-министр РК отметил, что Актюбинская область является одним из важнейших промышленных и аграрных регионов страны, где активно развиваются нефтепереработка, строительство и производство продуктов питания.
В 2022 году с учетом уточнения республиканского бюджета на развитие региона будет направлено более 150 млрд тенге. Данные средства пойдут на ремонт и реконструкцию дорог, развитие газотранспортной системы, жилищное строительство, мероприятия в сфере ЖКХ и коммунального хозяйства, поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса, а также обеспечение продуктивной занятости местных жителей", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Переходя к следующей теме, премьер-министр отметил, что для борьбы с необоснованным ростом цен на продукты необходимо вести планомерную работу по предотвращению дефицита продовольствия и контролю за торговой надбавкой.
Кроме того, акимат области должен своевременно заключать прямые договоры с фермерами южных регионов страны и ближнего зарубежья на поставку раннеспелых овощей, активно использовать механизм "оборотная схема" при работе с торговыми сетями и на системной основе заключать форвардные договоры на поставку сельхозпродукции в целом.
Еще одним актуальным вопросом является диверсификация экономики региона. В текущем году в области планируется реализовать 30 проектов на сумму свыше 90 млрд тенге, благодаря чему появятся новые производственные мощности и будут созданы постоянные рабочие места. Эту работу следует продолжить", - отметил Алихан Смаилов.
Премьер-министр также дал поручения рассмотреть вопрос финансирования строительства третьей нитки магистрального газопровода в Актобе; повышения заработной платы работников нефтяной отрасли; провести работу по включению проекта "Реконструкция канализационных систем Актобе" в перечень приоритетных с проработкой соответствующего финансирования; обеспечить качественную реализацию комплексного плана развития региона и запланированных инвестиционных проектов.
Перед руководством области стоят большие задачи, реализация которых придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона и будет способствовать повышению уровня жизни местного населения в целом", - заключил глава правительства.