В Абайской области наказали ответственных за срыв отопительного сезона чиновников

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Мангистауской области, сообщает - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Мангистауской области, сообщает primeminister.kz.





Во время совещания обсуждены меры по развитию ключевых отраслей экономики области, включая транспорт и логистику, топливно-энергетический комплекс, коммунальную инфраструктуру, туристический кластер.





С учетом стратегической важности Мангистауской области для транспортно-логистической отрасли страны рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, включая планируемую реконструкцию участков автодорог республиканского значения протяженностью 680 км, строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и др. Отмечено, что расширение морской портовой, авиа- и железнодорожной инфраструктуры, оказание различных видов услуг и повышение их качества должны быть приоритетом.





Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что за 10 месяцев объем перевозок по коридору ТМТМ вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза. Железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн тонн грузов, по морскому пути - 6,3 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году.





Руководитель правительства подчеркнул необходимость развития авиационного хаба в Мангистауской области. Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики и "КазМунайГазом" поручено проработать вопросы прямых поставок авиатоплива в регион, а также увеличения субсидируемых внутренних авиарейсов по новым направлениям с привлечением зарубежных авиакомпаний. Вместе с тем важно развивать железнодорожную инфраструктуру для роста пассажирских маршрутов в Мангистаускую область из других регионов.





Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности усиления работы по привлечению потенциальных инвесторов для расширения свободной экономической зоны "Морпорт Актау".





На сегодня в обрабатывающей промышленности региона заняты 17,2 тыс. человек. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил, что в целях создания постоянных рабочих мест в отрасли ведется работа по поиску инвесторов.





В сфере энергетики перед профильным министерством поставлены задачи по модернизации МАЭК, который входит в перечень из 19 энергоисточников "красной зоны риска", тепловых и электрических магистральных и внутриквартальных сетей. Ранее для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета было выделено 5 млрд тенге. Отмечена необходимость решения вопросов тепло- и водоснабжения.





В регионе большой проблемой является высокий износ внутриквартальных сетей теплоснабжения. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень износа сетей водоснабжения Актау составляет 82%. Мы знаем, что население города жалуется на нехватку воды. Именно эти вопросы надо решать акимату области в первую очередь. Поддержка со стороны правительства оказывается", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Министерству промышленности и строительства дано поручение оказать содействие акимату. Также рассмотрена проводимая работа по реализации задачи по развитию туризма, в том числе курортной зоны "Кендерли". В рамках комплексного плана, направленного на долгосрочное развитие Мангистауской области как международного центра пляжного туризма, до 2030 года запланировано 64 мероприятия на сумму 165,1 млрд тенге с привлечением частных инвестиций.



